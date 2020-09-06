Adalet Bakanı hangi komisyonun başkanıdır? İşte Adalet Bakanı'nın başkanı olduğu komisyon (KPSS sorusu)

06 Eylül 2020 Pazar 13:28 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 13:28

Adalet Bakanı hangi komisyonun başkanıdır? sorusu bugün uygulanan KPSS Lisans sınavında adaylara yöneltildi. İlk oturumdan çıkan adaylar bu sorunun cevabını araştırmaya koyuldu. KPSS'de çıkan bu Genel Kültür sorusunun cevabını merak edenler internet ortamında Adalet Bakanı'nın başkanı olduğu komisyonu araştırıyorlar. İşte KPSS'de çıkan Adalet Bakanı hangi komisyonun başkanıdır? sorusunun cevabı

KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek genel kültür sınavı ile başladı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar Adalet Bakanı hangi komisyonun başkanıdır? sorusuna yanıt arıyor. İşte Adalet Bakanı'nın doğal olarak bakanı olduğu komisyon...

ADALET BAKANI HANGİ KOMİSYONUN BAŞKANIDIR?

Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Başkanıdır.

TBMM tarafından seçilen 7 üye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçtiği 4 üyenin yanı sıra Adalet Bakanının başkan, Adalet Bakanlığı Müsteşarının da doğal üye olduğu komisyon Hakimler ve Savcılar Kurulu'dur.

Adalet Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur.

Adalet Komisyonu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kendisine havale edilen adalet işleri ile medeni hukuk, ceza hukuku, borçlar kanunu gibi temel kanunlar, sivil ve askeri yargılama hukuku, mahkemelerin kuruluş ve işleyişleri, kaçakçılıkla mücadele, af, terörizmle mücadele, hâkimler, savcılar, avukatlar vb. ile ilgili konulardaki kanun tekliflerini görüşmektedir.

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