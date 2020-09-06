KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? ÖSYM sınav takvimi KPSS sonuç tarihi

06 Eylül 2020 Pazar 12:47 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 12:47

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde açıklandı. KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek genel kültür sınavı ile başladı. Adaylar memur olmak için ter döktüler. Sınavdan çıkan adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimi KPSS sonuç tarihi 2020

Her yıl memur olmak isteyen milyonlarca kişi KPSS sınavına giriyor. KPSS genel yetenek-genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Saat 10.15’te başlayan ilk oturum 130 dakika sürecek ve 12.25’te sona erecek. KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı ise 14.45’te başlayacak. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2020 KPSS sonuç tarihi...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

KPSS Lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020

Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren ÖSYM sınav takviminde 2020 Yılı KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi-ÖABT) sonuç açıklama tarihi ÖSYM sınav takviminde açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sınav sonuç açıklama sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler. ÖSYM'nin 2020 Yılı KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi-ÖABT) sınav soru ve cevapları ise sınavdan kısa bir süre sonra yayınlanacak.

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ VE SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

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