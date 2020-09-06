KPSS Genel kültür Genel yetenek sınav soruları nasıldı? KPSS zor muydu, kolay mıydı? Sınav yorumları

06 Eylül 2020 Pazar 15:04 - Güncelleme: 06 Eylül 2020 Pazar 15:04

KPSS Genel kültür Genel yetenek sınav soruları ve yorumlar, sınavdan çıkan adaylar taraından merak ediliyor. KPSS Lisans oturumunun tamamlanmasının ardından KPSS soruları zor muydu kolay mıydı, KPSS yorumları gibi çeşitli konular araştırılır hale geldi. Peki KPSS Genel kültür Genel yetenek sınav soruları nasıldı? İşte 2020 KPSS yorumlarından bazıları...

KPSS lisans yorumları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans başvurularını tamamlayan adaylar 6 Eylül'de genel yetenek-genel kültür sınavına girdiler. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam etti. Adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalıştılar. Sınav sonuçları 22.10.2020'de erişime açılacak. İşte sınav yorumları...

KPSS YORUMLARI

kpss de alp duygu buket funda caner emin arasından hangisinin uykusuzluk çektiğini bulabilmek için 20 dk uğraştım

Kpss matematik yüzümüzü güldürmedi.

Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretledigime göre sorun yok kpss bildigimiz gibi

Bir Kpss'nin daha sonuna gelmis bulunmaktayiz..

Soran olursa öldü deyin atanamadı demeyin #KPSS

Güncel sorusu tam olarak nerdeydi #kpss

Figürasyon'da narsistik patinaj ile buket,duygu,alp,caner,gamze,funda ve emin kolektif imgelem ve varsayımın icatlarına inanmanın getirdiği konfor ve iktidarı beklerken, bencil bencilce, zalim zalimce seviyordu, ha bi de coğrafya kaderdi.

Ahiret sınavına hazırlık olarak kpss sınavına girdim

2020 kpss sonucu 2021 kpss’ye girmeye hak kazandım

ALES matematikte sadece iki yanlış yapan ben ve kpss matematiği çözememe rezilliğim..

Türkçeyi bıraktım. Tarih zaten kendi beni bıraktı.

4.000 lira maaş için istiyorsunuz ki dünyanın oluşumundan günümüze kadar herşeyi bilelim..

KPSS’den aşk dersi niteliğinde olan cümle: "Oysa bencil bencilce sever, zalim zalimce. Toni Morisson'un da dediği gibi sevgi asla sevenden daha iyi değildir." #kpss2020



Hastahane sorusunda kişileri rastgele sıraya soktum funda sen şurda dur gizem sen burda dur.

Tiftik keçisi hani sadece ankarada oluyodu.

Sosyal medyada bunun gibi sınavın zor olduğuna dair birçok torum yapılsa da sınava hazırlanarak girenler bilgiye dayalı kolay bir sınav olduğunu belirtti.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları sınavdan 2 gün sonra ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

KPSS ikinci oturum saat kaçta bitiyor?

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