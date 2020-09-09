KPSS soruları erişime açıldı mı? KPSS soruları ne zaman yayınlanır?

09 Eylül 2020 Çarşamba 16:07 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:07

KPSS soruları erişime açıldı mı? sorusunun cevabı hafta sonu uygulanan sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılan milyonlarca Lisans mezunu aday, memur olmak için ter döktü. 6 Eylül'de gerçekleşen sınav, 2 oturum halinde gerçekleşti. Sınavdan çıkan adaylar KPSS sorularının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. İşte konu hakkında merak edilenler.

KPSS soruları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans başvurularını tamamlayan adaylar 6 Eylül'de genel yetenek-genel kültür sınavına girdiler. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam etti. Adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalıştılar. Sınav sonuçları 22.10.2020'de erişime açılacak.

KPSS SORULARI ERİŞİME AÇILDI MI?

6 Eylül'de yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmektedir.

ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖABT 20 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı sınavı ise 14.45’te yapılacak.

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2020 KPSS Lisans sınavında çıkan sorular: KPSS soru ve cevapları