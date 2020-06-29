KPSS lisans başvuruları başlıyor! KPSS lisans sınavı ne zaman? 2020 KPSS lisans başvuru tarihleri

29 Haziran 2020 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:06

KPSS başvuruları her yıl belirtilen tarihlerde ÖSYM tarafından alınıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sınavı başvuruları yarın başlıyor. Bu yıl KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak. Peki KPSS lisans sınavı ne zaman? Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumları için başvurular 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos’ta başlayacak. Peki KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS lisans sınavına girecek olan binlerce aday için başvurular yarın itibariyle başlayacak. Memur adayları için KPSS lisans sınavı tarihi belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta. Bu yıl uygulanacak olan KPSS oturumları Genel yetenek-kültür-eğitim bilimleri, alan bilgisi, Öğretmenlik Alan bilgisi (ÖABT), Önlisans, Lisans, Din Hizmetleri Alan bilgisi (DHBT) olarak tamamlanacak. Başvuru ve sınav tarihlerinin farklı olduğu KPSS sınavlarında, adaylar katılacakları sınav hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN ?

KPSS lisans sınavı genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS 2020 SINAV ÜCRETLERİ

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS 2020 kılavuzunu yayınlaması ile birlikte belli olacak.