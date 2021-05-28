KPSS Lisans başvuruları ne zaman? 2021 KPSS Lisans başvuru tarihleri

28 Mayıs 2021 Cuma 12:40 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 12:40

KPSS Lisans başvuruları ne zaman? sorusu yanıt buldu. Binlerce adayın katılım sağlayacağı KPSS Lisans sınavı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuza göre, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları için başvurular alınacak. İşte ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Lisans başvuru tarihleri

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi içerisinde bu yılki oturum ve başvuru tarihleri açıklandı. Adaylar KPSS başvurularını 28 Mayıs tarihinden itibaren kurum tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapacaklar. Başvurular 14 Haziran'da sona erecek.

Sınavlar, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumlarında gerçekleşecek.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

2021 KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ