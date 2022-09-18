KPSS nasıldı? Sorular kolay mıydı, zor muydu? İşte KPSS sınav yorumları

KPSS nasıldı? sorusu Lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumundan çıkan adaylar tarafından araştırılıyor. Sınavın ilk oturumundan sonra KPSS sınav yorumları gündeme geldi. Sınavdan çıkan daylar, 'KPSS sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?' konusunda Twitter üzerinden yorum yapıyor. İşte KPSS yorumları

KPSS NASILDI?

ÖSYM tarafından Temmuz'un 31'inde düzenlenen ve iptal edilen 2022-KPSS Lisans oturumları bugün yeniden düzenleniyor. Sınavların ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sona erdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022- KPSS Sınavında adaylara, 130 dakikada çözmeleri gereken 120 soru yöneltildi. Sınavdan çıkan adayların genel çoğunluğu soruların ortalama zorlukta olduğunu yazarken, bir kısmı ise soruların zor olduğunu ifade etti.

Özellikle Türkçe sorularından biri hakkında çokça komik yorum yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar KPSS Lisans sınav yorumları Twitter üzerinden #KPSS2022 etiketi ile paylaşılıyor. İşte ilk oturum sonrası KPSS sınav yorumları...

KPSS YORUMLARI

Matematik sorularını Killa Hakan'a hazırlattınız herhalde. Türkçe daha kolaydı.

Köfte ve mantı varken cerenin neden pırasa yediğini düşünüyorum.#kpss2022

Altın rezervleri, spot lamba, gözlemevi, Tarkovski, bezelye, köfte mi mantı mı pırasa mı derken benim eve dönüş:

Aynı paragrafı anlamadığım halde beşinci defa okurken kitapçığa yansıyan yüz ifadem:

Sözel mantık sorusuna uğraşıp çözmekten vazgeçince ben :