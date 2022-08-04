KPSS sorularının bir yayınevi tarafından basılması sonrası yapılan incelemelerin ardından Temmuz ayında yapılan KPSS iptal edildi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yeni KPSS tarihini açıkladı. Ersoy, 'Adaylardan yeni sınav için ilave ücret talep edilmeyecek.' dedi. Peki KPSS ne zamana ertelendi? Yeni KPSS ne zaman? İşte ÖSYM 2022 sınav takvimi

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Temmuz'un 31'inde yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında adaylardan yeni KPSS için ilave ücret talep edilmeyeceğini belirtti.

YENİ KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31.07.2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14.08.2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."

ÖSYM 2022 SINAV TAKVİMİ

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün SINAV TARİHİ: Ertelendi

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün SINAV TARİHİ: Ertelendi

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) SINAV TARİHİ: Ertelendi

2022-ALES/2 SINAV TARİHİ: 21.08.2022

2022-KPSS Ön Lisans SINAV TARİHİ: 02.10.2022

2022-KPSS Ortaöğretim SINAV TARİHİ: 06.11.2022

2022-ALES/3 SINAV TARİHİ: 20.11.2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) SINAV TARİHİ: 27.11.2022

KPSS NE ZAMANA ERTELENDİ?



ÖSYM Başkanı Ersoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Yeni sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacak. Adaylardan yeni sınav için ilave ücret talep edilmeyecek.' dedi.

İptal edilen KPSS oturumlarının yeni tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

