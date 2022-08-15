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Eğitim

Yeni KPSS ne zaman 2022? KPSS ne zamana ertelendi? KPSS lisans başvuru tarihi 2022

Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumlarının ertelenmesinin ardından Yeni KPSS tarihleri belli oldu. ÖSYM, güncellediği sınav takviminde KPSS lisans başvuru tarihi 2022, Genel Kültür-Genel Yetenek ÖABT, Alan sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre Yeni KPSS ne zaman 2022? KPSS ne zamana ertelendi? İşte KPSS lisans başvuru tarihi 2022

15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:28 - Güncelleme:
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ÖSYM tarafından Temmuz'un 31'inde gerçekleştirilen 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialar sonrası ertelenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tarihleri belli oldu. Sınava katılacak olan adaylar, KPSS lisans başvuru tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

YENİ KPSS NE ZAMAN 2022?

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde,

KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

KPSS ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ( DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

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