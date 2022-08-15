Yeni KPSS ne zaman 2022? KPSS ne zamana ertelendi? KPSS lisans başvuru tarihi 2022

ÖSYM tarafından Temmuz'un 31'inde gerçekleştirilen 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialar sonrası ertelenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın tarihleri belli oldu. Sınava katılacak olan adaylar, KPSS lisans başvuru tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor.
YENİ KPSS NE ZAMAN 2022?
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde,
KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
KPSS ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ( DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.