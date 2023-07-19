KPSS ÖABT ne zaman? ÖSYM sınav takvimi 2023 KPSS ÖABT tarihi

KPSS ÖABT sınav tarihi, sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adayların kadrolu olarak öğretmenlik yapmak için katıldığı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı Ağustos ayında düzenlenecek. Buna göre KPSS ÖABT ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi 2023 KPSS ÖABT tarihi

Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Lisans oturumlarına kısa bir süre kaldı. KPSS sınav yerlerinin açıklanmaya başlamasıyla birlikte, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılacak olan adaylar KPSS ÖABT tarihini sorgulamaya başladı. Kamuda memur olabilmek için KPSS sınavlarına hazırlanan binlerce kişi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimini merak ediyor. İşte 2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları, Genel Kültür-Genel Yetenek ve ÖABT sınavlarının tarihleri

KPSS ÖABT NE ZAMAN?



KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 06.08.2023 tarihinde düzenlenecek.

2023 KPSS ÖABT sınav giriş yerleri, sınavdan 10 gün önceye kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ VE SINAV SÜRESİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav takvimine göre;

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23.07.2023 tarihinde yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür: 23.07.2023 Saat: 10.15 (130 dakika)

Eğitim Bilimleri: 23.07.2023 Saat: 14.45 (100 dakika)

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29.07.2023, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 29.07.2023, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 30.07.2023, Saat: 10.15

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖABT SINAV SAATİ: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45

KPSS sınav yerleri açıklandı! 2023 KPSS Alan Bilgisi, A Grubu Öğretmenlik Sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı