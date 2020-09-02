KPSS ön lisans başvuruları son gün ne zaman? KPSS önlisans 2020 başvuru tarihleri

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:54 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 11:54

KPSS ön lisans başvuruları sona eriyor. Üniversitelerin 2 yıllık programlarından mezun olanların katılacağı KPSS önlisans sınavı için adayların başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Peki KPSS ön lisans başvuruları son gün ne zaman? İşte KPSS önlisans 2020 başvuru tarihleri

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSS önlisans 2020 başvuru tarihlerinde bugün son gün. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından 2020 KPSS Önlisans başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.

ÖSYM'den yapılan resmi açıklamada , 2020 KPSS Ön Lisans sınavı için başvuruların bugün sona ereceği, internet üzerinden bireysel başvuru işlemlerinin 23.59'a kadar süreceği kaydedildi. Adaylar, ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden başvuru kılavuzu ile sınav sürecine ilişkin tüm detaylara kolaylıkla erişim sağlayabilecekler.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu'na, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI

2020 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS ÖNLİSANS 2020 BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS önlisans başvuru tarihleri: 21 Ağustos-2 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 3 Eylül 2020)

KPSS ÖNLİSANS SINAV BİLGİLERİ

KPSS önlisans sınav saati ve süresi: 10.15, 130 dakika

KPSS önlisans sınav ücreti: 80,00 TL

KPSS önlisan geç başvuru günleri: 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

KPSS SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020