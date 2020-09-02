02 Eylül 2020 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:23

KPSS önlisans ücret yatırmak için son gün yarın. 21 Ağustos'ta başlayan KPSS ön lisans başvuru işlemleri 2 Eylül’de, ücret ödeme işlemleri ise 3 Eylül’de sona erecek. Ön lisans KPSS ücreti 80 TL olarak açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, internet aracılığı ile yapılan bireysel başvuruların 23:29'da sona ereceği duyuruldu. KPSS önlisans ücret yatırmak içinse 3 Eylül son gün. Peki KPSS ücreti hangi bankalara yatırılıyor? İşte konu ile ilgili bilgiler...

KPSS ön lisans başvuruları sona eriyor. Üniversitelerin 2 yıllık programlarından mezun olanların katılacağı KPSS önlisans sınavı için adayların başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. KPSS önlisans ücret yatırmak için bankaların isimleri haberimizde yer alıyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU İŞLEMLERİ

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu'na, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2020 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI

2020 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU

KPSS ÖNLİSANS 2020 BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS önlisans başvuru tarihleri: 21 Ağustos-2 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 3 Eylül 2020)

KPSS ÖNLİSANS SINAV BİLGİLERİ

KPSS önlisans sınav saati ve süresi: 10.15, 130 dakika

KPSS önlisan geç başvuru günleri: 10-11 Eylül 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde ödenir.)

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, tarafından yayınlanan KPSS önlisans başvuru kılavuzuna göre sınav ücretleri bu yıl 80 TL olarak belirlendi.

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank‘ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası‘nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası‘nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS ön lisans başvuruları son gün ne zaman? KPSS önlisans 2020 başvuru tarihleri