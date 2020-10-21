21 Ekim 2020 Çarşamba 17:14 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 17:14

KPSS ön lisans puan hesaplaması, Ekim'in 25'inde uygulanacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayacak olan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Sınavdan alınan puan, Kamuya yerleştirmede büyük rol oynayacak. Peki KPSS Ön lisans Puanı Nasıl Hesaplanır? İşte KPSS ön lisans puan hesaplama ile ilgili merak edilenler.

KPSS ÖN LİSANS PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS ön lisans puanları, her bir test bölümünden yapılan netler kullanılarak hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.

KPSS Ön lisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinda toplam 120 soru vardır. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Her bir testin sadece kendi içinde her soru eşit puana sahiptir. Bir testteki soruların puan getirisi olarak birbirine üstünlüğü yoktur. Yani örnek verecek olursak; Genel Yetenek testinin 1. ve 53. soruları eşit puan getirisine sahiptir. Aynı şey kendi içinde Genel Kültür testi için de geçerlidir.

ÖSYM verilerini kullanarak KPSS ön lisans puan hesaplama işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA

KPSS Ön lisans Puanı Hesaplama Formülü (KPSSP93)

KPSS Ön Lisans Puanları hesaplanırken o yıla ait KPSS ön lisans ÖSYM verileri kullanılmaktadır.

KPSS ön lisans Puan Hesaplama

KPSS Puanı Formül (KPSSP93) = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS ön lisans Puanını hesaplayabilmek için yukarıdaki tüm verilerin elde edilmesi gerekmektedir.

KPSS ön lisans puan hesaplama örneği

Örnek verecek olursak Genel Kültür (60) ve Genel Yetenek (60) testlerinden doğru ve yanlış sayısını girdiğimizde bu sonucu vermektedir.

Doğru / Yanlış

* Genel Yetenek: 40 doğru/20 yanlış (60 Soru)

* Genel Kültür: 45 doğru/15 yanlış (60 Soru)

Genel Yetenek: 35 net

Genel Kültür: 41,25 net

KPSSP93: 84,003

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KÇ YILDA BİR YAPILIR?

KPSS ön lisans sınavı her yıl yapılmaz. KPSS ön lisans sınavı da 2 yılda bir kez yapılmaktadır. Bu sınav 2 yıllık üniversite mezunlarının KPSS puanı ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak için girdiği sınavdır. Bir genelleme yaparsak, KPSS ön lisans sınavı çift sayılı yıllarda yapılmaktadır. Bu genellemeye göre gelecek 2020 yılından sonraki KPSS ön lisans Sınavı 2022 yılında yapılacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim 2020'de yapılacaktır. KPSS ön lisans sınavı kesin tarih için ÖSYM resmi web sitesini ziyaret ediniz.

KPSS Ön lisans sınavında kaç soru sorulmaktadır? Sınav süresi kaç dakikadır?

Sınavda, Genel Yetenek ve Genel kültür olmak üzere 2 test uygulanmaktadır. Genel Yetenek Testi 60 soru ve Genel Kültür Testi 60 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 130 dakikadır. Her bir soru için yaklaşık 1 dakika ayırmanız gerekmektedir.

KPSS Ön lisans sınavı ne zaman?