KPSS p3 nedir? KPSS lisans p3 puan hesaplama

22 Ekim 2020 Perşembe 12:17 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:17

KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS P1, P2, P3 puan türleri öğretmenlikten sonra en sık tercih yapılacak olan alanlardır. Buna göre; KPSS P3 nedir? KPSS P3 ile alım yapan kurumlar bu gruptaki puanları tercih döneminde baz alırlar. Adayların merak ettiği hususlardan biri de KPSS lisans p3 puan hesaplamasının nasıl yapıldığıdır. İşte KPSS lisans p3 puan hesaplama ile ilgili detaylı bilgi

KPSS P3 NEDİR?

KPSS sonuçlarında, memurluk için belirlenen puan türlerine göre atamlar gerçekleştiriliyor. KPSS P3 de bazı kurumların aldığı puan türüdür. KPSS Lisans P3 Puan Hesaplama, Kamu Personeli Seçme Sınavı puanınızı derslerdeki doğru ve yanlış sayılarınızı girerek bulabileceğiniz bir sonuçtur.

KPSS Lisans P3 puan hesaplaması için 2017,2018 ve 2019 yılına ait ortalama ve standart sapmaları baz alınmaktadır. KPSS P3 puanıyla memur alan kurumlar haberimizde yer alıyor.

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için "çift" yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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