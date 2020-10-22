KPSS p3 nedir? KPSS lisans p3 puan hesaplama

KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS P1, P2, P3 puan türleri öğretmenlikten sonra en sık tercih yapılacak olan alanlardır. Buna göre; KPSS P3 nedir? KPSS P3 ile alım yapan kurumlar bu gruptaki puanları tercih döneminde baz alırlar. Adayların merak ettiği hususlardan biri de KPSS lisans p3 puan hesaplamasının nasıl yapıldığıdır. İşte KPSS lisans p3 puan hesaplama ile ilgili detaylı bilgi
KPSS P3 NEDİR?
KPSS sonuçlarında, memurluk için belirlenen puan türlerine göre atamlar gerçekleştiriliyor. KPSS P3 de bazı kurumların aldığı puan türüdür. KPSS Lisans P3 Puan Hesaplama, Kamu Personeli Seçme Sınavı puanınızı derslerdeki doğru ve yanlış sayılarınızı girerek bulabileceğiniz bir sonuçtur.
KPSS Lisans P3 puan hesaplaması için 2017,2018 ve 2019 yılına ait ortalama ve standart sapmaları baz alınmaktadır. KPSS P3 puanıyla memur alan kurumlar haberimizde yer alıyor.
KPSS P3 PUAN HESAPLAMA
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için "çift" yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.
KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı