KPSS 1A nedir? KPSS 1A ne demek?

08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:33

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamındaki başvuru süreci devam ediyor. Adaylar, ÖSYM kılavuzunda yer alan KPSS1, KPSS2, KPSS A, KPSS B kadrolarını araştırıyor. Memurluk seviyesini de yükseltmek için girilebilen sınava giren veya katılmak isteyen adaylar KPSS1 nedir? KPSS 1, KPSS 1A gibi kodların ne demek olduğu bir çok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS başvurularının devam ettiği bu süreçte ve tercih sürecinde ÖSYM kılavuzunda yer alan kadro ve nitelik kodlarında KPSS 1A, KPSS A ve KPSS B gibi kategoriler yer almakta. Peki KPSS 1A nedir? İşte KPSS 1A, KPSS 1 ve KPSS A ayrımları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

KPSS 1A NE DEMEK?

KPSS 1 lisans mezunu olarak girilen sınav, KPSS 2 ise lise ve önlisans olarak girilen sınav olarak adlandırılıyor. Yani lisans mezunu olarak yapılacak bölümlerin tercih kodları KPSS 1A ya da 1B olarak adlandırılır. A ve B kadrodur. 1 veya 2 ise mezun olunan düzey. Örnek verecek olursak KPSS 1A: Lisans mezunu müfettişlik kadrosu.

Kısaca KPSS1 lisans mezunu olarak girilen sınavdır. KPSS2 ise lise ve Ön lisans olarak girilen sınav olarak belirlendi. Lisans, Ön Lisans ve Lise mezunlarının girebildiği KPSS ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KPSS 1 NEDİR?

1- KPSS 1 lisans mezunu veya lisans mezunu olacaklara yöneliktir.

Temmuz ayında yapılacak KPSS sınavına lisans mezunu veya lisans mezunu olabilecek adaylar girmelidir. KPSS/1 sınavı üç bölümden oluşmaktadır.

* Genel kültür ve genel yetenekten oluşan KPSS-B kadrolarına yönelik sınav.

* Genel kültür ve genel yeteneğe ek olarak eğitim bilimlerini de içeren KPSS-Öğretmenlik sınavı.

* Genel kültür ve genel yeteneğe ek olarak alan bilgisini (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) de içeren KPSS A sınavıdır.

KPSS A NE DEMEK?

KPSS A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi.

Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

KPSS B NEDİR?

Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.