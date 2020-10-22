2020 KPSS Lisans sonuçları açıklandı! KPSS sınav sonuçları sorgulama sayfası

22 Ekim 2020 Perşembe 10:45 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 10:45

KPSS Lisans sonuçlarının bugün açıklanacağı takvimde yer almıştı. Sonuçlar sabah erken saatlerde erişime açıldı. KPSS Lisans sonuçlarını bekleyen adaylar sonuçlarını ÖSYM ais sayfasından öğrenebilecekler. KPSS Lisans sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den açıklama yapıldı. Açıklamada bazı soruların iptal edildiği, bazılarının ise cevabının değiştirildiği belirtildi. İşte ÖSYM'den yapılan o açıklama ve sonuç sorgulama sayfası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6-12-13 ve 20 Eylül tarihlerinde uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-KPSS) sonuçları ÖSYM’nin sonuç açıklama sisteminden erişime açıldı.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans sonuçları ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde erişime açıldı. Adaylar KPSS sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebiliyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI (LİSANS) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den KPSS lisans sonuçları için son dakika duyurusu geldi. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada '2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı' ifadelerine yer verildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de resmi sosyal medya hesabı üzerinden KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, 2020 KPSS Lisans sonuçlarını online platform üzerinden görüntüleyebilecek.



KPSS'DE İPTAL EDİLEN SORULAR

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin yapıldığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtilen duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

"2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi."

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