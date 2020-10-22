YDS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! ÖSYM giriş YDS sonuç sayfası

22 Ekim 2020 Perşembe 13:56 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 13:56

YDS 2020 (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) Sonuçları açıklandı. 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 27 eylül'de de sınavı tamamlanan YDS'nin sonuçları bugün açıklandı. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. YDS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden T.C. Kimlik / YU Numarası ve Aday Şifresi ile öğreniliyor. İşte ÖSYM giriş ile YDS sonuç sayfası

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ÖSYM GİRİŞ YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YDS’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

– Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.

– Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.

– Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.

– Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.

2020 YDS sonuçları adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile beraber ÖSYM’nin resmi internet sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da mobil uygulamasından öğrenilebilecek. YDS sonuçları için adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda resmi internet sitesinden ilan edilmiş olan sonuç bilgileri ve duyurular adaylar için tebliğ hükmünde olacak.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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