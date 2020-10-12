YDS puanı nasıl hesaplanır? YDS puan hesaplama

12 Ekim 2020 Pazartesi 14:54 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:54

YDS puanı nasıl hesaplanır? sorusunun yanıtı sınava giren adaylar tarafından merak eiliyor. 23 Ekim'de ÖSYM tarafından sonuçları açıklanacak olan YDS, İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere yılda iki defa yapılıyor. Sonuçlar henüz açıklanmadığı için adaylar cevap anahtarına göre YDS puan hesaplaması yapmak istiyor. İşte YDS puan hesaplama ile ilgili bilgiler

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.

YDS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

YDS’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

– Doçentlik kadrosuna geçmek isteyen adaylar yabancı dil sınavından 65 puan veya üstünü almaları gerekmektedir.

– Sanatta yeterlilik veya doktora için başvuracak adaylar ise 55 puan ve üstün almaları gerekmektedir.

– Öğretim görevlisi olmak isteyenlerin ise 50 puan veya üstünü almaları gerekiyor.

– Eğer öğretim elemanı olunmak istenen üniversitenin eğitim dili yabancı dil ise yabancı dil sınavından den 80 puan veya üstünü alması şarttır.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

YDS SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Yani YDS’de cevabı yanlış sorular, doğruyu götürmez.

YDS SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Sınavın ardından YDS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM tarafından 27 Eylül’de yapılan 2020-YDS’nin Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Adaylar cevap anahtarlarına 10 gün boyunca erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül’de gerçekleştirilen 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nin (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.

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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav takvimi YDS sonuç tarihi 2020

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