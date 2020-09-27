YDS sonucu kaç yıl geçerli oluyor? YDS geçerlilik süresi 2020

27 Eylül 2020 Pazar 14:14 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 14:14

YDS sonucu kaç yıl geçerli oluyor? sorusunun yanıtı sınava giren adaylar tarafından araştıtılmaya başlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen başvuruları şubat ayında alınan Yabancı Dil Sınavı (YDS) bugün gerçekleştirildi. YDS için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyecek. ÖSYM tarafından YDS geçerlilik süresi 2020 belirlendi. Peki, YDS sonucu kaç yıl geçerli olacak? İşte ayrıntılar...

Yüksek Lisans, Doktora ve akademik personel alımlarında kullanılan Yabancı Dil Sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ertelenerek 27 Eylül 2020'de gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YDS geçerlilik süresi 2020 sınav kılavuzunda yer alıyor. Peki YDS sonucu kaç yıl geçerli oluyor? İşte YDS geçerlilik süresi ile ilgili merak edilenler.

YDS SONUCU KAÇ YIL GEÇERLİ OLUYOR?

Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. Ancak OSYM mevzuatında kurumlara sınavların geçerlilik süresini belirleme yetkisi verilmiştir.

ÖSYM, kılavuzda YDS sonucunun kaç yıl geçerli olduğu hakkında bilgi yayımladı. Buna göre;

"YDS Sınavının geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir." şeklinde ifade edildi.

YDS 2020 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınav sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Sınav sonuçlarına ilişkin kılavuzda yer alan detaylar şu şekilde;

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS sınavında yanlış doğruyu götürür mü?