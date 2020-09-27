YDS yılda kaç kez yapılıyor? 2020 YDS sınav tarihleri

27 Eylül 2020 Pazar 15:00 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 15:00

YDS yılda kaç kez yapılıyor? sorusunun yanıtı sınava giren adaylar tarafından araştıtılmaya başlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen başvuruları şubat ayında alınan Yabancı Dil Sınavı (YDS) bugün gerçekleştirildi. YDS için uzun zamandır hazırlıklarını sürdüren adaylar şimdi de 2020 YDS sınav tarihleri ve sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyecek. YDS sınavının yılda kaç kez yapıldığı ve 2020 YDS sınav tarihleri ÖSYM sınav takviminde yer alıyor. İşte ayrıntılar...

YDS YILDA KAÇ KEZ YAPILIYOR?

YDS, Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yapılıyordu fakat 2018'den beri Aralık ayı da eklenerek yılda 3 sınava çıkarılmıştır.

YDS sınavı yılda 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

2020 YDS SINAV TARİHLERİ

SINAVLAR SINAV TARİHİ

e-YDS-1 25.01.2020 13:45

e-YDS-2 15.02.2020

e-YDS-3 14.03.2020 13:45

e-YDS-4 20.06.2020 13:45

e-YDS-5 21.06.2020 13:45

e-YDS-6 27.06.2020 13:45

e-YDS-7 28.06.2020

e-YDS-8 04.07.2020

e-YDS-9 22.08.2020

e-YDS-10 29.08.2020

YDS 27.09.2020

e-YDS-11 17.10.2020

e-YDS-12 14.11.2020

e-YDS-13 19.12.2020

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

YDS sonucu kaç yıl geçerli oluyor? YDS geçerlilik süresi 2020 YDS Sınavı, her sene ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Sınav tek oturumda yapılmakta ve adaylara yabancı dil bilgisini ölçen sorular sorulmaktadır. YDS İlkbahar Dönemi sınavı; Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapılırken Sonbahar dönemi sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılmaktadır. 80 sorudan oluşan YDS’de süre 150 dakikadır. Sınavda hem okuduğunu anlama becerisini ölçen paragraf soruları, cloze testler hem de kelime bilgisini ölçen sorular bulunmaktadır. YDS sınavında yanlış doğruyu götürür mü?

YDS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak. Adaylar, YDS sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak.

YDS soru ve cevaplarının sınav uygulandıktan sonra 1 hafta içinde ÖSYM tarafından açıklanıyor.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.