13 Ağustos 2020 Perşembe 12:36 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 12:36

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS tercih kılavuzunun ardından 3004 nitelik kodu ve açılımı merak edilmeye başlandı. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce aday tarafından KPSS nitelik kodları araştırılmaya başlandı. KPSS sınavında belirli oranda başarı gösterip tercih yapmaya hak kazanan adaylar tercih listesini oluştururken nitelik kodlarıyla ilgili araştırma yapmaya devam ediyorlar. Buna göre; KPSS 3004 nitelik kodu nedir? KPSS 3004 nitelik kodunun açılımı haberimizde yer alıyor.

KPSS 3004 nitelik kodu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS-2020/1 tercih işlemlerinin başladığını açıklamasıyla araştırılan konular arasında yer aldı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen adaylar nitelik kodlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Meslek gruplarını ve tercih kriterlerini ifade eden bir kodların anlamları farklıdır. KPSS/1 tercihleri 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğreniliyor. İşte KPSS tercih kılavuzunda yayımlanan 3004 nitelik kodunun açılımı

KPSS 3004 NİTELİK KODU NEDİR?

ÖSYM tarafından KPSS 2020/1 tercih kılavuzunun yayımlanmasından sonra 3004 nitelik kodu yoğun bir şekilde araştırılıyor. 3004 nitelik kodu "Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak" anlamını taşıyor. Son senelerde ön lisans programlarına diğer programlara nazaran oldukça fazla kadro sayısı verilmeye başlanmıştır. 3004 nitelik kodu ile alım yapan bölümlerin sayısı da hızla artmaktadır.

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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

TERCİHLER 4 AĞUSTOS'TA BİTTİ

KPSS 2020/1 tercih işlemleri 23 Temmuz’da başladı ve 4 Ağustos’a kadar devam etti. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erdi.

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