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Eğitim

KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ile KPSS 2020/1 tercih sonuçları sorgulama sayfası

Pek çok adayın müracaatta bulunduğu ve sonuçlarını merakla araştırdığı KPSS 2020/1 tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açıldı. Mülakat gerçekleştirilmeden alım yapılacak olan memur kadroları için gerçekleştirilen sınavın ardından KPSS tercih sonuçları, adaylar tarafından internet üzerinden görüntülenebilecek. ÖSYM giriş ile KPSS 2020/1 tercih sonuçları sorgulama sayfası haberimizde yer alıyor.

13 Ağustos 2020 Perşembe  11:55 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:55
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KPSS 2020/1 tercih sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişi bir an önce sonuçların ilan edilmesini bekliyordu ve memur olmak isteyenlerin girdiği KPSS tercih sonuçları açıklandı. . KPSS/1 tercihleri 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğreniliyor. KPSS tercihlerinin üzerinden 9 gün geçti. ÖSYM tarafından KPSs tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte ÖSYM giriş ile KPSS 2020/1 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS-2020/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

TERCİHLER 4 AĞUSTOS'TA BİTTİ

KPSS 2020/1 tercih işlemleri 23 Temmuz’da başladı ve 4 Ağustos’a kadar devam etti. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erdi.

ÖSYM GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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