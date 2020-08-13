KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş ile KPSS 2020/1 tercih sonuçları sorgulama sayfası

13 Ağustos 2020 Perşembe 11:55 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:55

KPSS 2020/1 tercih sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişi bir an önce sonuçların ilan edilmesini bekliyordu ve memur olmak isteyenlerin girdiği KPSS tercih sonuçları açıklandı. . KPSS/1 tercihleri 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. KPSS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğreniliyor. KPSS tercihlerinin üzerinden 9 gün geçti. ÖSYM tarafından KPSs tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. İşte ÖSYM giriş ile KPSS 2020/1 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS-2020/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

TERCİHLER 4 AĞUSTOS'TA BİTTİ

KPSS 2020/1 tercih işlemleri 23 Temmuz’da başladı ve 4 Ağustos’a kadar devam etti. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erdi.

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