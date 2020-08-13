13 Ağustos 2020 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 13:27

KPSS 2020/1 tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında taban puanları ve boş kontenjanlar lsitesi merak ediliyor. KPSS 2020/1 taban puanları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. KPSS 2020/1 taban puanları; KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS KPSS taban puanları), KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS KPSS taban puanları), KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM KPSS taban puanları) olarak listeli şekilde haberimizde yer alıyor.

KPSS 2020/1 tercihleri Temmuz'un 27'si ile Ağustos'un 4'ü arasında gerçekleşti. Tercihlerin üzerinden 9 gün geçtikten sonra yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, hangi pozisyona kaç puanla memur alındığını öğrenmek için KPSS 2020/1 taban puanlarını merak ediyor. KPSS Ön lisans, Lisans ve Ortaöğretim taban puanları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

KPSS 2020/1 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından sorgulanabilir.

KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS taban puanlar)

KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS taban puanlar)

KPSS-2020/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM taban puanlar)

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

TERCİHLER 4 AĞUSTOS'TA BİTTİ

KPSS 2020/1 tercih işlemleri 23 Temmuz’da başladı ve 4 Ağustos’a kadar devam etti. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erdi.