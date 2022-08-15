KPSS önlisans para yatırma için son gün ne zaman? KPSS önlisans son ödeme tarihi

KPSS önlisans son ödeme tarihi, başvuruların bugün sona erecek olmasıyla birlikte merak ediliyor. KPSS ön lisans başvuruları Ağustos'un 3-15'i aralığında yapılacak. Sınav ise 9 Ekim'de yapılacak. Peki KPSS önlisans para yatırma için son gün ne zaman? İşte KPSS önlisans son ödeme tarihi

KPSS ÖNLİSANS PARA YATIRMA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuru işlemleri, sınav ücretinin yatırılması ile birlikte tamamlanacak. KPSS ön lisans para yatırma için son gün 15 Ağustos 2022 olup, saat 23:59'da sona erecektir.

KPSS ön lisans oturumu Ekim'in 9'unda yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ

KPSS Ön lisans başvuruları Ağustos'un 3-15 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar başvuru işlemlerini aynı zamanda ÖSYM büroları aracılığı ile de yapabilecek.

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.