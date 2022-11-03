KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç açıklama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) KPSS önlisans sonuçları

KPSS önlisans sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. Memur alımlarında etkili olacak KPSS önlisans sınav sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ AÇIKLAMA SİSTEMİ KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI

Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Sınav sonuç ekranında Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından elde edilen puan ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacaktır. Sınav sonuçları mobil uygulama üzerinden de sorgulanabilir. KPSS önlisans sonuçları, adaylara basılı olarak bildirilmeyecektir. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmündedir.

KPSS ÖNLİSANS PUANI KPSSP93 (P93) NASIL HESAPLANIR?

KPSS Önlisans sınavı Genel yetenek ve Genel Kültür Bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Yetenek test 60 soru ve Genel Kültür testi 60 soru olmak üzere toplamda 120 soru sorulmaktadır. Sınavda her iki test için toplam 130 dakika süre verilmektedir. Sınava giren adaylar her iki testi de cevaplamaları gerekmektedir.

Önlisans KPSS için KPSSP93 Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) ÖSYM tarafından belirlenen formüller kullanılarak yapılmaktadır.

KPSSP93 ASP = (0.50 * GYASP) + (0.50 * GKASP)

GYASP : Genel Yetenek Testi Ağırlıklı Standart Puanı

GKASP : Genel Kültür Testi Ağırlıklı Standart Puanı

KPSSP93 Formül = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS93 puanını %100 tam doğrulukta hesaplayabilmek için yukarıda verilen Genel Yetenek ASP, Genel Kültür ASP, X, S, B parametrelerinin tümünün bilinmesi gerekmektedir.

KPSS93 puanı hesaplanırken ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Önlisans sayısal bilgileri kullanılır.

KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS branş bazında sıralamalar 2022