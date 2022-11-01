KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıkladı! İşte KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih

KPSS önlisans sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce memur adayının katıldığı sınav sonrasında adaylar aldıkları puan doğrultusunda tercih yapacaklar. Peki KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, 2022-2023 sınav takviminde KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirtti. Buna göre KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS sonuçları Kasım ayının 3'ünde erişime açılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Sınav sonuç ekranında Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından elde edilen puan ve doğru yanlış cevap sayıları yer alacaktır. Sınav sonuçları mobil uygulama üzerinden de sorgulanabilir. KPSS önlisans sonuçları, adaylara basılı olarak bildirilmeyecektir. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmündedir.

KPSS ÖNLİSANS PUANI KPSSP93 (P93) NASIL HESAPLANIR?

KPSS Önlisans sınavı Genel yetenek ve Genel Kültür Bölümlerinden oluşmaktadır. Genel Yetenek test 60 soru ve Genel Kültür testi 60 soru olmak üzere toplamda 120 soru sorulmaktadır. Sınavda her iki test için toplam 130 dakika süre verilmektedir. Sınava giren adaylar her iki testi de cevaplamaları gerekmektedir.

Önlisans KPSS için KPSSP93 Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) ÖSYM tarafından belirlenen formüller kullanılarak yapılmaktadır.

KPSSP93 ASP = (0.50 * GYASP) + (0.50 * GKASP)

GYASP : Genel Yetenek Testi Ağırlıklı Standart Puanı

GKASP : Genel Kültür Testi Ağırlıklı Standart Puanı

KPSSP93 Formül = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS93 puanını %100 tam doğrulukta hesaplayabilmek için yukarıda verilen Genel Yetenek ASP, Genel Kültür ASP, X, S, B parametrelerinin tümünün bilinmesi gerekmektedir.

Biz de KPSS93 puanını hesaplarken ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS Önlisans sayısal bilgileri kullanılır.