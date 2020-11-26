KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ais giriş KPSS Önlisans sonuç sayfası!

26 Kasım 2020 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:24

ÖSYM’den gelen son dakika haberine göre KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM tarafından ais sayfası üzerinden erişime açıldı. 2 yıllık yüksek okul mezunlarının katıldığı sınavda adaylar yüksek puan alarak kadrolu bir işe yerleşmek için ter döktü. Ekim'in 25'inde uygulanan sınava giren adaylar KPSS Önlisans sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM aday işlemleri sayfasına yoğun giriş yapıyor. İşte ÖSYM ais giriş KPSS Önlisans sonuç sayfası

KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 25 Ekim 2020 tarihinde sınav düzenlenmişti. Adaylar uzun zamandır ÖSYM'de gelecek açıklamayı bekliyordu. Yoğun bir katılımın olduğu sınav sonrası öğrenciler tercihlerini yapacak. KPSS önlisans sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS ön lisans sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım 2020'de erişime açıldı. Katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişebilecek.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

KPSS ÖNLİSANS PUAN HESAPLAMA

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.