26 Kasım 2020 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:59

KPSS 3.10 maddesi nedir? sorusunun yanıtı Önlisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer aldı. KPSS Önlisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınava katılan adaylardan bazılarının sonuç sayfasında '3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır' ibaresine rastladı. Adaylar KPSS 3.10 değerlendirme maddesi hakkında araştırma yapmaya koyuldu. İşte KPSS 3.10 maddesine dair ayrıntılar...

KPSS 3.10 MADDESİ NEDİR?

2020 KPSS önlisans sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfasına giriş yapan bazı öğrenciler, '3.10 değerlendirme maddesi gereğince KPSS puanlarınız hesaplanmamıştır' yazısıyla karşılaştı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kılavuzunda 'KPSS 3.10 maddesi' hakkında şöyle bir açıklama yer almaktadır: Bir testte, en az bir ham puanı olmayanlar bu test için yapılacak hesaplamalara dahil edilmeyecek ve bu öğrencilere bu test için standart puan hesaplanmaz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekir.

KPSS 3.10 DEĞERLENDİRME MADDESİ NEDİR?



Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için hesaplanabilen birçok puan türü bulunuyor ve siz hesaplanmasını talep ettiğiniz puan türünü etkileyen testlerden en az bir ham puan yapmanız gerekiyor. Testi tamamen boş bırakır ya da eksi nete düşmeniz durumunda puanınız hesaplanmaz.

KPSS KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişmektedir. KPSS tercih yapabilmek için ÖSYM tarafından belirlenen taban puan 60'tır. Puanın düşük olması tercih yapmaya engel değil fakat açılan kadroların az olması nedeniyle yüksek puan alan adayların yerleştirilme olasılığı daha yüksektir.

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ais giriş KPSS Önlisans sonuç sayfası!

KPSS'de 60 puan aldıysanız tercih yapabilirsiniz fakat Devlet bünyesinde memur olarak çalışmak isteyen adayların atanmak için en az 70 puan seviyesine erişmesi gerekiyor. Kamu Personeli Seçme sınavında belirlenen bir baraj yoktur ancak yapılan alımlarda kurumlar genellikle 65-70 puanın altında alım çok sınırlı bir şekilde yaparlar.

Bazı kurumlar alım şartları arasında 70 baraj sınırını belirtir. Tercihlerde yine alınan puan sıralamasına göre yüksekten düşüğe göre sıralanarak yerleştirmeler yapılmaktadır. Bu nedenle 70 puanın altında atama yapılma ihtimali çok düşüktür.