KPSS kaç puanla tercih yapılır? KPSS tercih yapabilmek için kaç puan almak gerekir?

23 Ekim 2020 Cuma

KPSS tercihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. KPSS kaç puanla tercih yapılır? sorusunun yanıtı KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Devlet memuru olmak için sınava giren adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzunda yer alan kontenjanlar için tercih yapabilecekler. Peki KPSS tercih yapabilmek için kaç puan almak gerekir? KPSS kaç puanla tercih yapılır? İşte konu hakkında merak edilen detaylar.

KPSS KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?

KPSS atama puanları kurumlara göre değişmektedir. KPSS tercih yapabilmek için ÖSYM tarafından belirlenen taban puan 60'tır. Puanın düşük olması tercih yapmaya engel değil fakat açılan kadroların az olması nedeniyle yüksek puan alan adayların yerleştirilme olasılığı daha yüksektir.

KPSS'DE TERCİH YAPABİLMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

KPSS'de 60 puan aldıysanız tercih yapabilirsiniz fakat Devlet bünyesinde memur olarak çalışmak isteyen adayların atanmak için en az 70 puan seviyesine erişmesi gerekiyor. Kamu Personeli Seçme sınavında belirlenen bir baraj yoktur ancak yapılan alımlarda kurumlar genellikle 65-70 puanın altında alım çok sınırlı bir şekilde yaparlar.

Bazı kurumlar alım şartları arasında 70 baraj sınırını belirtir. Tercihlerde yine alınan puan sıralamasına göre yüksekten düşüğe göre sıralanarak yerleştirmeler yapılmaktadır. Bu nedenle 70 puanın altında atama yapılma ihtimali çok düşüktür.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2020?

KPSS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl KPSS tercih kılavuzu Kasım ayında yayınlanmış ve adaylar tercihlerini 3-12 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

KPSS Lisans Sınavı Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kpss Lisans sınavı her yıl yapılmaktadır ama bu sınavın pek çok alt dalı olduğu için her sene her lisans mezunu farklı durumlar ile sınava girebilmektedir. Bu durumlarda KPSS A ve KPSS B grubunu ortaya çıkarmıştır.

KPSS A Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kpss A grubu sınavı her sene yapılır. Bu alandan sınava girmek isteyen adaylar her sene bu sınava başvuru yapıp sınava girebilirler.

KPSS B Kaç Yılda Bir Yapılır?

Kpss B grubu sınavı 2 senede bir yapılır. Bu senelerde çift senelerdir. 2016-2018-2020 gibi her 2 yılda bir yapılmaktadır. Hemşirelik kpss kaç yılda bir yapılır kpss b grubu kaç yılda bir yapılır sorusunun cevabı aynıdır. Çünkü hemşirelik kpss atamaları b grubundan yapılmaktadır.

KPSS ÖABT Kaç Yılda Bir Yapılır?

KPSS Öğretmenlik alan bilgisi testi her sene yapılmaktadır. Belirli alanlarda öğretmen adaylarının girdiği bu sınav için tabi kide P10 puanınızın da olması gerekir. Yani Kpss Lisans sınavına ve Eğitim Bilimleri sınavına da girmeniz gerekmektedir. Öğretmen adayları için devlet okullarında görev yapmak isteyenler bu sınava girmek zorundadırlar.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI!

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.