KPSS ortaoğretim ücreti, başvuruların başlamasıyla birlikte merak edildi. Kamu Personel Seçme Sınavı'nın başvuruları Eylül ayının 13'ün kadar devam edecek. KPSS ortaoğretim başvuru ücreti ödemeleri internet üzerinden yapılabilecek. Peki KPSS ortaoğretim başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS ortaöğretim ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayınladığı KPSS ortaöğretim kılavuzunda yer alan bilgiye göre KPSS ortaöğretim Sınav Ücreti 130 TL olarak belirlendi.

KPSS Ortaöğretim başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girilmiş olması için sınav ücretini süresi içinde yatırmanız gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

KPSS ortaöğretim başvuru ücreti; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı; Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı ; Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Halkbank ATM'lerinden yatırılabilecek.

KPSS ücretinin ödeneceği internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı ; ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

Başlangıç Tarihi :01.09.2022 11:00

Bitiş Tarihi :13.09.2022 23:59

KPSS Ücret ödeme için son gün: 14.09.2022

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ: Eylül'ün 21-22 tarihleri arasında (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda KPSS sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.)

Adaylar, başvuru merkezine gitmeksizin sınava başvurularını, belirlenen tarihlerde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

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