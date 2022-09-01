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Eğitim

KPSS Ortaöğretim (Lise) başvuruları başladı! ÖSYM giriş KPSS ortaöğretim başvuru ekranı

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı'na başvurular Eylül'ün 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar KPSS ortaöğretim başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. İşte ÖSYM giriş KPSS ortaöğretim başvuru ekranı

1 Eylül 2022 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
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KPSS ortaöğretim başvuruları bugün itibariyle başladı. KPSS ortaöğretim başvuruları Eylül ayının 13'üne kadar devam edecek. ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgilere göre Lise mezunlarının katılım sağlayacağı KPSS Ortaöğretim sınavı Kasım'ın 6'sında yapılacak. İşte ÖSYM giriş KPSS ortaöğretim başvuru ekranı

ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı.

KPSS ortaöğretim başvuruları ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. ÖSYM'nin yayınladığı KPSS ortaöğretim kılavuzunda yer alan bilgiye göre sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre, KPSS ortaöğretim başvuruları Eylül'ün 1 – 13 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI

Adaylar, KPSS Ortaöğretim başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAVI NE ZAMAN 2022?

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.

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