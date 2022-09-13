KPSS ortaöğretim başvuru yap! ÖSYM KPSS başvuru ekranı

KPSS ortaöğretim başvurularında son gün bugün. KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları Eylül'ün 13'ünde son bulacak. Sınav ise Kasım'ın 6'sında uygulanacak. KPSS ortaöğretim başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM KPSS başvuru ekranı

KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunun yayımlanması sonrasında başvuru işlemleri 01.09.2022 tarihinde başladı. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden KPSS ortaöğretim başvurusu yapabiliyor.

KPSS başvuruları ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınavı, ÖSYM sınav takvimine göre sınav 06.11.2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

KPSS başvuru ücretini 130 lira olarak belirledi. Adayların KPSS sınav ücretini, başvuru kılavuzunda belirtilen bankalara ödemeleri gerekiyor.

KPSS sınav ücreti; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU YAP!

KPSS ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER kısmında "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. KPSS ödemeleri bankaya da yatırılabilir.

Ortaöğretim KPSS ücreti nereye yatırılır?