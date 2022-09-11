KPSS ücreti nereye yatırılır? sorusunun yanıtı, sınava başvuran adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları Eylül ayının 1-13 tarihleri aralığında alınacak. Adayların KPSS harçlarını da en geç Eylül'ün 14'ünde ödemeleri gerekiyor. Peki KPSS harç ödemesi (sınav ücreti) hangi bankalara yapılır? İşte detaylar

KPSS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlediği sınava başvuru işlemleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden gerçekleştiriliyor.

KPSS ücretini süresi içinde yatırmayan adayların sisteme girilmiş olan başvuruları işleme alınmayacaktır.

KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları Eylül ayının 1-13 tarihleri aralığında alınacak. Adayların KPSS harç ödemesini de yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde ödemeleri gerekiyor.

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KPSS ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER kısmında "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. KPSS harç ödemeleri bankaya da yatırılabilir.

KPSS HARÇ ÖDEMESİ (SINAV ÜCRETİ) HANGİ BANKALARA YAPILIR?



KPSS sınav ücreti; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim sınav başvuru ücreti 130,00 TL olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

01.09.2022 11:00

13.09.2022 23:59 (KPSS ücret ödeme için son gün, 14.09.2022)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

Sınav ise Kasım'ın 6'sında gerçekleşecek.