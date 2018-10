KPSS ortaöğretim lise 2018 sonuçları ne zaman açıklanır ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı mı sonuc.osym.gov.tr

KPSS ortaöğretim lise 2018 sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM KPSS sonuçları açıklandı mı? 2018 ÖSYM KPSS sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM sonuç sayfasında KPSS Ortaöğretim lise sınav sonuçları, ne zaman-hangi tarihte açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ortaöğretim sınav sonuçları için geri sayım başladı. Memur olarak çalışmak isteyenlerin mutlaka katılması gereken KPSS gerçekleşti. Adaylar ortaöğretim (lise) KPSS ardından sınav sonuçlarını merak ediyor. KPSS maratonunda bir viraj daha dönüldü. Lise KPSS’den sonra adaylar puanlarını öğrenmek için sonuçlara odaklandı. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ortaöğretim (lise) mezunlarının girdiği 2018 KPSS sınav sonuçları 8 Kasım 2018 tarihi itibariyle resmi siteden duyurulacak. ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların merakını giderdi. Memur olma hayalini kuran adaylar o gün sınav sonuçlarını öğrenebilecek. KPSS ortaöğretim lise 2018 sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştikten sonra sınav merkezi döküman sayfasında soruları yayımladı.



KPSS Ortaöğretim soruları, döküman ve AİS sayfasında kurum tarafından yayımlandı. AİS sayfasındaki Temel Soru Kitapçığı Görünteleme, 19 Ekim 2018 tarihine kadar erişime açık.

KPSS SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2018 Ortaöğretim KPSS sınavının 7 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından, sonuçlar 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. 2015 KPSS Ortaöğretim Sonuçları açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.







BU HATALAR KPSS'NİZİ İPTAL ETTİREBİLİR



Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?



ÖSYM’nin açıkladığı programa göre 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak olan KPSS sonuçları memur adayları tarafından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

2018 KPSS SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.

Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır



ÖSYM



Ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunan ve bu ölçekte ülkemizde ve dünyada tek sınav merkezi olan ÖSYM, uyguladığı sınavlarda geçerli, güvenilir ve adil ölçme, seçme ve yerleştirme yapan kurum olma misyonu ile yoluna devam etmektedir.



Kurumun temel felsefesi; kendini sürekli yenileyerek ve değişime hızla uyum sağlayarak, tüm çalışmalarını bilimsel yöntemler doğrultusunda planlayıp, geçerli, güvenilir ve adil ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturmaktır. Herkes için her yerde olmak, engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara bulundukları ilde hizmet verebilmek, sınav süreçlerinde yenilikçi olmak, hesap verebilir olmak ve toplum nezdindeki güvenilirliği sürdürmeyi var oluş nedeninin temel ilkeleri olarak gören ÖSYM, bu amaçla tüm paydaşları ile birlikte ekip anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir.







TARİHÇE



Üniversiteler, 1960'lı yıllara gelinceye kadar lise mezunlarının ancak bir kısmını sınavsız olarak kabul etmiştir. Kontenjanlarını aşan bir taleple karşılaşan fakülteler seçme işini, genellikle şu yollardan birini izleyerek gerçekleştirmiştir.



• Başvuru sırasına göre ihtiyaç kadar adayı kabul etmek.

• Fakültede verilen eğitimin niteliğini dikkate alarak liselerin fen ya da edebiyat kolu mezunlarını kabul etmek,

• Başvuranları lise bitirme derecesine göre sıralayarak bu sıraya göre öğrenci almak.



Lise mezunlarının artması ve lise dengi okul mezunlarına da yükseköğretime başvuru hakkı verilmesiyle birlikte, yukarıda özetlenen öğrenci seçme yöntemleri ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiş; fakülteler kendi amaçlarına uygun giriş sınavları düzenlemeye başlamıştır. Öğrenciler, sınavlara katılabilmek için ülke içerisinde şehirden şehire koşuşturmak zorunda kalmış; aynı gün ve saatlere rastlayabilen sınavlardan birine katılıp diğerine katılamama durumu, adaylar ve velileri arasında önemli şikâyetlere yol açmıştır. 1960'lı yıllardan itibaren bazı üniversiteler önce kendileri için giriş sınavları düzenlemeye başlamış; sonrasında ise bazı üniversiteler birlikte hareket etme yoluna gitmiştir.



Aday sayısındaki artış, sınavlarda çok sorulu ve objektif testlerin hazırlanmasını, başvurma, puanlama, seçme ve yerleştirme, sonuçları bildirme gibi işlemlerde bilişim yöntem ve araçlarından yararlanılmasını gerektirmiştir. 1974 yılında, Üniversitelerarası Kurul, üniversiteye giriş sınavlarının tek merkezden yapılmasına karar vererek 19 Kasım 1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÜSYM) kurmuştur. Üniversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri, 1981 yılına kadar bu merkez tarafından yürütülmüştür.



1981 yılında, Merkez, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 10. ve 45. maddeleriyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı ile Yükseköğretim Kurulunun bir alt kuruluşu hâline dönüştürülmüştür. Devam eden süreçte 3 Mart 2011 tarih ve 6114 sayılı Kanun ile Kurum idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumuna dönüşmüş, “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi” adını almıştır.



Dünyada ortaöğretimden yükseköğretime geçiş ile ilgili farklı uygulamalar bulunmaktadır. Ülkemizde de üniversiteye giriş sisteminde tarihsel süreç içinde değişiklikler ile sistem geliştirilmiş ve 2017 yılında üniversiteye giriş sistemine son şekil verilmiştir.



Başkanlığımız yukarıda söz edildiği üzere, kuruluşunda üniversitelere öğrenci seçme görevini yürütürken, tarihsel gelişime ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre 1981yılından itibaren eklenen yeni sınavlarla her yıl yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu sınavlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.



• Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı-İdari Yargı)

• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

• Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

• Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)

• İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı

• İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG)

• Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans - Öğretmenlik Alan Bilgisi – Ön Lisans –Ortaöğretim) (KPSS)

• Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı

• Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

• Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)

• Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)

• Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS