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Eğitim

KPSS Ortaöğretim (lise) sınav sonuçları açıklandı! 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. Kasım ayının 6'sında uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, erken açıklanan sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecekler. İşte KPSS Ortaöğretim (lise) sınav sonuçları sorgulama

24 Kasım 2022 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
KPSS Ortaöğretim (lise) sınav sonuçları açıklandı! 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama
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KPSS lise sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. İşte 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kamu Personel Seçme Sınavı (2022- KPSS) Ortaöğretim sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Lise düzeyinde uygulanan KPSS sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olacak.

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