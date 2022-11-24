KPSS Ortaöğretim (lise) sınav sonuçları açıklandı! 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama

KPSS lise sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. İşte 2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kamu Personel Seçme Sınavı (2022- KPSS) Ortaöğretim sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Lise düzeyinde uygulanan KPSS sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olacak.