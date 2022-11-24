KPSS ortaöğretim atama puanları 2022, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. KPSS Ortaöğretim memur alımları, Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar baz alınarak yapılıyor. Peki KPSS ortaöğretim memur alımı kaç puanla yapılıyor? KPSS ortaöğretim atama puanları
KPSS ortaöğretim memur alımı için geçmiş yıllardaki KPSS ortaöğretim atama puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
Kamu personeli seçme sınavına katılan ortaöğretim mezunlarının iki yıl süresince geçerli olan kpssp94 puanları kamu kurum ve kuruluşların merkezi ve açıktan memur atamalarının tamamında iki yıl boyunca geçerlidir.
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları Aralık 21-28 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM MEMUR ALIMI KAÇ PUANLA YAPILIYOR?
KPSS ile memur atamaları, kurumların ilanlarında belirtilen puan şartı kapsamında yapılıyor. Alım şartlarına göre en az 60, 65, 70 puanının alınması şartı aranıyor.
BAŞVURU YAPILABİLECEK KURUMLAR
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Darülaceze Başkanlığı