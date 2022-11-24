KPSS ortaöğretim atama puanları 2022, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. KPSS Ortaöğretim memur alımları, Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar baz alınarak yapılıyor. Peki KPSS ortaöğretim memur alımı kaç puanla yapılıyor? KPSS ortaöğretim atama puanları

KPSS ortaöğretim memur alımı için geçmiş yıllardaki KPSS ortaöğretim atama puanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

Kamu personeli seçme sınavına katılan ortaöğretim mezunlarının iki yıl süresince geçerli olan kpssp94 puanları kamu kurum ve kuruluşların merkezi ve açıktan memur atamalarının tamamında iki yıl boyunca geçerlidir.



KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları Aralık 21-28 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM MEMUR ALIMI KAÇ PUANLA YAPILIYOR?

KPSS ile memur atamaları, kurumların ilanlarında belirtilen puan şartı kapsamında yapılıyor. Alım şartlarına göre en az 60, 65, 70 puanının alınması şartı aranıyor.

BAŞVURU YAPILABİLECEK KURUMLAR

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Darülaceze Başkanlığı

2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama