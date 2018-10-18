KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2018 ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava giren binlerce memur adayı arasında merak konusu oldu. Google üzerinden sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan "KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı? 2018 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM 2018 sınav takvimi KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları ile ilgili ÖSYM'den gelecek son dakika haberlerini bu haberimizde derledik. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı 7 EKim 2018 tarihinde gerçekleşti. ÖSYM tarafından sınavdan birkaç gün sonra, KPSS Ortaöğretim soruları, cevapları kurumun 'döküman' sayfasında yayımlandı. Sınav merkezi, soruların sadece yüzde onunu yayımladı. Devlet memurluğu için sınava girenler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM sınav takvimi içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağına dair soruya yanıt verildi. Sonuçların açıklanması ile birlikte adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimi içerisinde yer alan bilgiye göre; KPSS sonuçları, 8 Kasım 2018 tarihinde, kurum tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.







KPSS SORULARI ZOR MUYDU?



KPSS soruları, zor muydu sorusuna sosyal medyada cevap arandı. Sınava girenler soruların kolay olduğunu açıklarken, Matematik ve Türkçe sınavlarında zorlandıklarını açıkladı. Coğrafya sınavı ise alan olarak en kolay sorular olduğuna dair yorumlar paylaşıldı.



KPSS ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



7 Ekim'de sınava girenler için ÖSYM döküman sayfasında KPSS Ortaöğretim soruları, cevapları, cevap anahtarları kurum tarafından yayınlandı.

KPSS SINAVI GEÇERSİZ SAYILANLAR NELER?



1) Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,



2) Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,



3) Salondaki görevlilere soru sormaları,



4) Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,



5) Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,



6) Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.



7) Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,



8) Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Bu sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

KPSS SINAVININ GEÇERSİZ OLACAĞI DURUMLAR



Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kağıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.



BU SINAVDA DÖRT YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?



Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır."



Sınav kılavuzundaki bu açıklamadan da görüleceği üzere 2018 KPSS lise sınavında dört yanlış bir doğruyu götürmektedir.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Memur olup olamayacaklarını merak eden adaylar, KPSS ortaöğretim genel yetenek ve genel kültür sorularına verdikleri doğru yanıtlara göre aldıkları sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sonuç belgelerinde adayların verdikleri doğru ve yanlış cevap sayısı bilgisinin yanı sıra KPSS puanları yer alacak.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...

PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

KPSS sonuçları için gün sayan memur adayları, soru ve cevapların yayınlanmasının ardından yaklaşık puanlarını hesaplamanın yollarını araştırmaya başladı. İşte, tahmini puanını öğrenmek isteyen adaylar için KPSS hesaplamanın adımları...

KPSS puanın hesaplanmasında o yıl sınava giren öğrencilerin her bir test için ayrı ayrı aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile testlerden yapılan maximum netler belirleyici olmaktadır. Bu değerler bilinmeden o yıla ait puanların hesaplanması mümkün değildir. Pek çok memur adayının girdiği sınavda 60 tane genel yetenek, 60 tane genel kültür olmak üzere toplamda 120 soru soruluyor, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Adayların en çok yapamadığı soru, belirli adaylar tarafından yapıldığında o sorunun puan değeri +5 veya -5 olarak hesaplanabiliyor. KPSS puan hesaplamasında öngörülen bir puan sistemi mevcuttur. Klasik olarak 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla ortalama puan belli olmaktadır. Genel Kültürden ve genel yetenekten doğru ve yanlış soruların oranında net belli olmaktadır ve net üzerinden 0.5 ile çarpma işlemi yapılır. En son olarak + veya – 5 puan üzerinden puan belli olur.