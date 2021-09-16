İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2021 Perşembe / 9 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4474
  • EURO
    9,974
  • ALTIN
    484.871
  • BIST100
    1432.41
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS 2021 KPSS sonuçları sorgulama
Eğitim

KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS 2021 KPSS sonuçları sorgulama

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde erişime açıldı. Lisans düzeyinde mezun adayların katılım sağladığı KPSS sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar KPSS lisans sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. İşte ÖSYM AİS 2021 KPSS sonuçları sorgulama ekranı.

16 Eylül 2021 Perşembe 10:05 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 10:05
ABONE OL

Binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, ÖABT ve Alan Bilgisi sınavlarının sonuçlarına ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişebilecek. KPSS lisans sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifrelerini girdikten sonra sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte KPSS sonuç sayfası.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Lisans düzeyinde adayların katılım sağladığı KPSS Sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açıldı. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Eylül 2021 tarihinde saat 09.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan alınacak puanlar, sonuçların erişime açılmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Öğretmen adaylarının puanları ise 1 yıl geçerli olacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK!

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurdu. Adayların puanlarının bu atamalara yetişip yetişmeyeceği ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Adayların, KPSS'den almış oldukları puan ile öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.