KPSS temel soru kitapçığı erişime açıldı! ÖSYM AİS KPSS temel kitapçık görüntüleme

14 Eylül 2020 Pazartesi 16:06 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:06

ÖSYM AİS KPSS temel kitapçık görüntüleme sayfası yoğun ilgi görüyor. On binlerce vatandaşın beklediği KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Sınava giren adaylar, sınav sonuçları açıklanana kadar KPSS temel soru kitapçığını kontrol ederek puanlarını hesaplayabilirler. İşte, genel kültür ve genel yetenek alanları ile birlikte KPSS Lisans soruları ve cevap anahtarları...

KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Kamuda çalışmak isteyen çok sayıda vatandaşın girdiği KPSS'nin ardından merakla beklenen haber geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarları açıklandı. ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile birlikte, 2020 KPSS lisans soruları ve cevap anahtarının yalnızca 10'luk kısmı erişime açıldı.

Sistemde şimdilik sınava başvurusu olmayanların da görebildiği yüzde 10'luk kısım görülebiliyor.

SORULARIN yüzde 10'luk kısmını görmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

KPSS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ