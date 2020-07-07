KPSS ücreti hangi bankaya yatacak 2020? İşte KPSS ücretinin yapıldığı bankalar

07 Temmuz 2020 Salı 17:12 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 17:12

Devlet bünyesinde yer alan çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmak isteyen vatandaşların katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM'nin kılavuzunda KPSS başvuru sınav ücreti de duyuruldu. Kamu kuruluşunda memur olmak isteyen adaylar, bu tarihler içerisinde başvuru ücretini belirlenen bankalara yatırıp, başvuru işlemlerini tamamlayacaklar. Buna göre; KPSS ücreti hangi bankaya yatacak 2020? İşte 2020 KPSS başvurularıyla ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

KPSS her bir oturumu için 80 TL sınav ücreti ödenecek. Ödeme yerleri ve KPSS ücretinin yapıldığı bankalar şu şekilde olacak;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Ücret ödemesi için son gün 14 Temmuz olacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvurusu 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenecek.

Aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

KPSS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 80,00 TL

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KPSS BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans oturumları kapsamındaki başvuruları 30 Haziran tarihinde başladı ve 13 Temmuz'a kadar sürecek.

Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri ile ÖABT ve Lisans oturumlarına katılım gösterecek adaylar, duyurulan KPSS başvuru tarihleri son güne kadar başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasından “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2020-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde KPSS ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı hâlde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç).

KPSS ÖABT NEDİR?