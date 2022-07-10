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Eğitim

KPSS yerleri belli oldu mu 2022? KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavına kısa süre kaldı. Temmuz ayının 31'i ve Ağustos ayının 6-7 tarihlerinde düzenlenecek olan sınav öncesi KPSS yerleri araştırılmaya başlandı. KPSS lisans oturumları; Genel yetenek-genel kültür testi, Alan bilgisi ve ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) olmak üzere 3 oturum halinde düzenlenecek. Peki KPSS yerleri belli oldu mu 2022? KPSS lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

10 Temmuz 2022 Pazar 17:37 - Güncelleme:
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KPSS sınav yerleri belli oldu mu 2022? sorusu internette en çok merak edilen konulara arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu Temmuz ayında uygulanacak. Sınava kısa süre kala KPSS lisans sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı merak edildi. Buna göre KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini yayınlaması beklenen tarih...

KPSS YERLERİ BELLİ OLDU MU 2022?

KPSS sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM, sınava kısa süre giriş belgelerini erişime açacak.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sınavlarının giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor.

ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS OTURUM TARİHLERİ

KPSS lisans oturumlarından Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi Temmuz'un 31'inde uygulanacak.

KPSS Alan bilgisi Ağustos'un 6-7 tarihlerinde yapılacak. KPSS ÖABT ise Ağustos'un 14'üne düzenlenecek.

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