KPSS sınav yerleri belli oldu mu 2022? sorusu internette en çok merak edilen konulara arasında yer alıyor. Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu Temmuz ayında uygulanacak. Sınava kısa süre kala KPSS lisans sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı merak edildi. Buna göre KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini yayınlaması beklenen tarih...

KPSS YERLERİ BELLİ OLDU MU 2022?

KPSS sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM, sınava kısa süre giriş belgelerini erişime açacak.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sınavlarının giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor.

ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.

KPSS OTURUM TARİHLERİ

KPSS lisans oturumlarından Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi Temmuz'un 31'inde uygulanacak.

KPSS Alan bilgisi Ağustos'un 6-7 tarihlerinde yapılacak. KPSS ÖABT ise Ağustos'un 14'üne düzenlenecek.