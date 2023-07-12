KPSS yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM giriş 2023 KPSS sınav yerleri sorgulama ekranı

KPSS yerleri, sınava kısa bir süre kala adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da gerçekleştirilecek. 2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki KPSS yerleri ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM giriş 2023 KPSS sınava giriş belgesi sorgulama sayfası

KPSS YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS 2023 sınava giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar ÖSYM'nin sitesinde erişime açılacak.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.

2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS Lisans oturumlarına katılacak olan adaylar, sınav yerlerini gösteren sınav giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden görüntüleyebilecek.



2023 KPSS LİSANS OTURUM TARİHLERİ VE SINAV SÜRESİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav takvimine göre;

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23.07.2023 tarihinde yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür: 23.07.2023 Saat: 10.15 (130 dakika)

Eğitim Bilimleri: 23.07.2023 Saat: 14.45 (100 dakika)

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29.07.2023, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 29.07.2023, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 30.07.2023, Saat: 10.15

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖABT SINAV SAATİ: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45