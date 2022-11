KPSS'de 4 yanlış 1 doğru var mı? KPSS ortaöğretim yanlış doğruyu siler mi 2022?

KPSS'de 4 yanlış 1 doğru var mı? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavına katılan adaylar, değerlendirme sırasında 4 yanlış cevabın 1 doğru cevabı götürüp götürmediğini merak ediyor. Sınav değerlendirilirken; Jer testte doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Peki KPSS ortaöğretim yanlış doğruyu siler mi 2022? İşte detaylar...

KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRU VAR MI?

KPSS Ortaöğretim sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Sınav puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere hesaplanmaktadır.

KPSS SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

KPSS'de yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.

KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ve adayın aldığ ham puan ortaya çıkacak.

Her testte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

Her düzey ayrı olmak üzere cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her adayın her testteki doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecektir.

A, B, C ve D düzeylerinde uygulanan genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bir teste ait ham puanların ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra, ham puanlar bu ortalama ve standart sapma kullanılarak ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. A, B, C ve D düzeylerinde, genel yetenek ve genel kültür testleri standart puanlarının her biri 0,5 ile çarpılacak ve bulunan puanlar toplanarak her aday için bir ağırlıklı standart puan (ASP) hesaplanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 01.12.2022 tarihinde açıklanacak.

