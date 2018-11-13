KYK burs 2018 sonuçları son dakika ücretleri ne zaman yatacak E Devlet KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama ekranı

Kredi Yurtlar Kurum (KYK) 2018 burs ve kredi sonuçları açıklandı. 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınan kredi ve burs sonuçları KYK'nın resmi internet sayfası üzerinden erişime açıldı. KYK burs öğrenim kredisi açıklanması ile birlikte; KYK sonuçları nasıl öğrenilecek? KYK burs sonuçları nereden öğrenilecek? KYK burs sonuçları nasıl sorgulama yapılacak? E-Devlet KYK burs kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KYK burs kredi ücretleri ne kadar? Yurtkur burs kredi başvuru sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? KYK burs ücretleri ne zaman yatacak? soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Üniversite kayıtları sonrası uzun süredir 2018 KYK burs sonuçları heyecanla bekleniyordu. Sonuçlar açıklanmadan önce milyonlarca üniversite öğrencilesi google üzerinden yeni gelişmeleri yakından takip ediyordu. Öğrenciler için yurt barınma ve eğitim hayatları boyuncu harçlıklarını karşılayan KYK hem geri ödemeli hem geri ödemesiz burs vermektedir. Milyonlarca öğrenci sosyal medya üzerinden ve google aramalarında sıklıkla KYK burs sonuçları açıklanacağı tarihe kilitlenmiş durumda. Bizlerde KYK burs öğrenim kredi başvuruları ile ilgili yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. KYK burs kredi başvuru sonuçları hakkında detayları ve yeni gelişmeleri yakından takip eden öğrenciler STAR.COM.TR haber sitemizde yer alan bu haberimiz üzerinden burs sonuçlarını öğrenebilirler. KYK yurtkur burs kredi başvuru sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. İşte sonuç sorgulama sayfası...

e-Devlet ile KYK burs ve kredi sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) tarafından başvuruları alınan burs ve kredi sonuçları erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer nüfus bilgileriyle birlikte sonuçlara ulaşabilecekler. e-Devlet girişi yapanlar ise doğrudan KYK burs sonuçlarını öğrenebilecek. KYK burs öğrenim kredi sonuçları sorgulamanın yollarından bir tanesi 2018 yılı ile hizmete girmiş olan E-Devlet KYK burs öğrenim kredi sonuçları sorgulama sayfasıdır. Bunun için bir E-Devlet şifresine sahip olmanız ve www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra E-Hizmetler bölümünde yer alan ” KYK burs başvurusu sorgulama ” alanına girerek işlem yapmanız gerekmektedir.





KYK burs sonuçları geçtiğimiz yıl 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı.



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılıyor. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılıyor.



2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,



-Lisansta 500 TL

-Yüksek Lisansta 1.000 TL

-Doktorada 1.500 TL



TAAHHÜTNAME UYARISI



Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,



"Burs veya Öğrenim Kredisini alabilmeniz için PTT'den alınacak E-Devlet şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Bakanlığımızın linkine ulaşmanız, Burs/Kredi Onay İşlemleri hizmetine girerek taahhütnameyi dikkatlice okumanız ve 18 Kasım 2018 23:59'a kadar taahhütnameyi onaylamanız gerekmektedir.



Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmaz.



Burs veya Öğrenim Kredisini almak istemiyor iseniz taahhütname onay işlemini yapmayın.

Taahhütnameyi onayladı iseniz onay süresi içerisinde e-devletten iptal ediniz" denildi.

KYK burs sonuçları, 13 Kasım'da açıklanırken KYK burs kredi başvuru sonuçları sorgulama sayfası 23 gün sonra aktif oldu, kurumdan taahhütname onayı uyarısı geldi! KYK burs-kredi başvurularının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken, kurumdan resmi açıklama geldi, sonuçların açıklandığını duyurdu!



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sitesinde başvuru sırasında kurum şu açıklamayı yaptı: Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak. Başvurular 16 kurum tarafından incelenme işlemleri bittikten sonra YurtKur'un resmi web sitesinde açıklanacak.



KYK burs 23 gün sonra YurtKur sorgulama sayfasında açıklandı. Kurumun sorgulama sayfası veya e-devlet sayfasına gideren başvuru sonuçları gözüküyor. KYK burs hakkına sahip olan üniversite öğrencileri, burs imkanından yararlanabilmesi için e-devlet sayfasında taahhütname onayı yapması gerekiyor. Tahhütname onayı yapılmadığı taktirde öğrenci burs imkanından yararlanamıyor.



Öğrenci bursu kazandığı taktirde...



Üniversite öğrencisi burs imkanından yararlanmaya devam edebilmesi için dikkat etmesi gerekenler nelerdir. Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

KYK BURS SONUÇLARININ ARDINDAN TAHHÜTNAME DETAYI



YurtKur'un resmi web sitesinde şu açıklama yapıldı: Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir.



DİKKAT!



Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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KYK BURS VE KREDİ ARASINDA FARKLAR NE?



Karşılıksız olarak verilen KYK bursları aynı zamanda Başbakanlık Bursu adıyla da anılmaktadır. Öğrenim Kredisi ise öğrencilere eğitim süresince verilen, eğitim süresi bittikten sonra belirli düzende geri alınan borç paradır.





KYK BURS VE KREDİ MİKTARI DEĞİŞTİ



Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin öğrenciye verilen KYK bursları geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında 425 lira olarak öğrencilere tahsil ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi.



• Lisansta 500 TL

• Yüksek Lisansta 1.000 TL

• Doktorada 1.500 TL



BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILMAKTADIR?



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.





BURS ÖNCELİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?



Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.



BURSTAN YARARLANAMAYACAK ÖĞRENCİLER KİMLER?



Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,



2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,



Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.







KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?



Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.



BURS/KREDI BAŞVURUSU İPTALİ İÇİN



Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

BURS ÜCRETLERİ 2018



Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 470 Türk Lirası alacak.



Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 940 Türk Lirası alacak.



Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1410 Türk Lirası Alacak.



BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



Kredi ve Yurtlar Kurumu, üniversite öğrencilerinin T.C. vatandaşlık numarasına göre ödemeleri yapıyor. Buna göre;



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 0 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 6'sında ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 2 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 7'sinde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 4 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 8'inde ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 6 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 9'unda ücretleri alacak.



TC vatandaşlık numarasının son hanesi 8 olanlar, 2019 Ocak ayı ve diğer aylar ayın 10'unda ücretleri alacak.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?



KYK burslarının ödenme tarihi geçtiğimiz sene aşağıdaki gibiydi: Kredi ve Yurtlar Kurumu, ücretleri Ocak ayının 6’sında yatırmaya başlayacak. Ve her ayın 6’sı olmak üzere; 6, 7, 8, 9 ve 10’uncu günlerde ücretler Ziraat Bankası’na yatırılacak.



YILBAŞINDA BAŞLAYACAK



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



BURS NE KADAR?



KYK burs sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdüren öğrenciler, yapılacak olan ödemeleri de araştırıyor. "KYK burs ücretleri" aramasını yapan öğrenciler, 2018 yılında ne kadar ödeme yapılacağını araştırıyor. Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans öğrencileri bu yıl 470 TL KYK burs/kredi ödemesi alacak. Öte yandan yüksek lisans öğrencileri 940 TL ve doktora öğrencileri1410 TL burs/kredi ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ise 2014 yılında 300 TL, 2015 yılında 330 TL, 2016 yılında 400 TL ve 2017 yılında 425 TL burs ödemesi yapıldı.



KREDİ NE KADAR?



Erdoğan; "Böyle ödenecek ayrıca geçen yıl 285 TL olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı veriyorduk o da bu yıl 330 liraya çıkartıldı. Yüksek lisans 440 lira, doktora öğrencileri için ise 1410 liradır. Şimdi, Yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan 1410 lira olan bu rakamlar adeta kendini geçindirmek gibi değil aile geçindirir gibi duruma geldi" diye konuştu.



TC KİMLİK NUMARASI ÖDEME TARİHİ



0 İle Bitenler Ayın 6’sı itibariyle



2 İle Bitenler Ayın 7’si itibariyle



4 İle Bitenler Ayın 8’i itibariyle



6 İle Bitenler Ayın 9’u itibariyle



8 İle Bitenler Ayın 10’u itibariyle



HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK?



Kredi ve burs ücretini çekmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası aracılığıyla ücretleri temin edebilecekler. İsimlerine özel olarak tahsis edilecek BANKKART'larını, gönderilecek bankadan sözleşme imzalayarak alacak olan öğrenciler, burs ya da öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden temin edebilecekler. Öğrencilere burs ve kredinin yatırılacağı aydan başlamak üzere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

KYK BORÇLARI NASIL ÖDENİR?



Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.



Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.



Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.



KYK KREDİ BORÇLARI NASIL ERTELETİLİR?



Kurumdan öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlulardan borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler www.turkiye.gov. tr. adresinden e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabilirler.



Kuruma müracaatları esnasında; Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde borcun ödenmesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile birer yıllık sürelerle uzatılır.



Ayrıca, ödeme dönemleri askerlik yükümlülüğüne rastlayan erkek borçlular, askerlik şubelerinden alacakları belge ile Kurumumuza yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar Kurumca ertelenmektedir.

SOSYAL MEDYADA KYK YOĞUNLUĞU



Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun görüş, destek ve talep amaçlı hizmet veren sosyal medya sayfası üzerinden sonuçlar hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. İşte, o paylaşımlardan bazıları;



@sserhatsk12

@KYK_DESTEK internet sitenize girilmiyo da burslar mı açıklandı ?



@yok_alaka

Twitter da "Ziraat Bankası, KYK’dan bu dönem ilk kez kredi/burs alacak öğrenciler için Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz şube ve tarihleri açıkladı. http://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz." diye twit gördüm. Buradaki tarihte mi kartımızı alıcaz?



@sergen793

@KYK_DESTEK Siteye suan da bağlantı sağlanamıyor açıklanması için öngörülen süre nedir daha ne kadar bekleyeceğiz ?



@MUSTAFA89695552

Bu burs sonuçlarını açıklayın artık



@atillabeyazgul

@KYK_DESTEK burs sonuçları ne zaman açıklanır



Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerin bu gönderilerine cevaben gönderilerde bulundu. İşte, o gönderiler;



"Duyurulardan haberdar olmak için http://yurtkur.gsb.gov.tr internet sitemizi takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."