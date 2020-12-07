07 Aralık 2020 Pazartesi 14:24 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 14:24

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencileri işlemlerini tamamlayabilmeleri için en geç 11 Aralık 2020 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Burs veya kredi desteği alacak öğrenciler söz konusu destekten faydalanmaları için e devlet aracılığıyla taahhütname onay işlemini gerçekleştirebilir. Peki KYK Burs kredi taahhütnamesi nasıl onaylanır? E devlet KYK burs kredi taahhütname onay işlemi

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

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Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

e-Devlet KYK burs/kredi onay hizmetini kullanmak için ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş işleminin ardından "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmeli.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

KYK burs sonuçları açıklandı! KYK burs sonuç sorgulama sayfası (sonuç kyk gsb gov tr)