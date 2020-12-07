KYK burs sonuçları açıklandı! KYK burs sonuç sorgulama sayfası (sonuç kyk gsb gov tr)

07 Aralık 2020 Pazartesi 14:09 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 14:09

KYK burs başvuru sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını merak ediyor. KYK burs sonuç sorgulama sayfası (sonuç kyk gsb gov tr) üzerinden Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs-kredi almaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Ödemelerini bekleyen öğrenciler ise, TC kimlik numarasının son rakamına göre 10 Aralık'a kadar ödemelerini alabilecekler. KYK burs sonuç sorgulama sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KYK burs sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından alınan başvurular, değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, gelecek Ocak ayından itibaren verilecek KYK burs başvuru sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını, E-Devlet veya KYK burs sonuç sorgulama sayfası (sonuç kyk gsb gov tr) üzerinden sorgulayabilecek.

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET BURS / KREDİ SORGULAMA SAYFASI



2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

BURSTAN KİMLER YARARLANACAK?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.