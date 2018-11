KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2018 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. Milyonlarca şehir dışında okuyan öğrenci KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. KYK burs ücretleri ne kadar? Peki 2018 Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK sonuçları YURTKUR tarafından ne zaman açıklanır? YURTKUR tarafından KYK burs ve kredi başvurularının sonuç tarihi konusunda net bir açıklama yapılmamış olsa da kasım ayının ilk 15 gününde KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir. Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek. Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 farklı kurumla değerlendirme sürecini yürüten Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK burs başvuru sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Fakat, geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN KREDİ KESİLME ENGELİ KALDIRILDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yönetmeliğinde yer alan maddeler nedeniyle herhangi bir işte çalışan öğrencilerin aldığı kredi kesilmekte yurtta barınma imkanları sonlanabilmekteydi. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yeni dönemde öğrenciler, asgari ücretle çalışmalarken kredilerini de almaya devam edebilecek.

KYK'ya bağlı yurtlarda kalıp burs veya kredi alan öğrenciler en fazla asgari ücret seviyesinde çalışabilirken, KYK yurdunda kalmayan ancak burs veya kredi alanlar ise herhangi bir ücretle çalışabilecek.

BURS ALAMAYAN ÖĞRENCİ KREDİ ALABİLECEK

Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Bu yıl aylık 500 lira olacağı açıklanan öğrenim desteğini almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

BURSUN GERİ ÖDEMESİ VAR MI?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

GEÇEN SENE KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir. Beyan ettikleri bilgiler dahilinde burs alması uygun görülmeyen öğrenciler, öğrenim kredisi imkanından faydalanabilecek. Burs ödemeleri ile aynı miktarlarda gerçekleştirilen öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencinin eğitim öğretim hayatını tamamlamasının ardından geri talep edilecek.

BURS VE KREDİ SONUÇLARI SONRASI TAAHHÜTNAME DETAYI

Kurumunun resmi web sitesinde taahhütname onayı olarak şu açıklama yapıldı: Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

BURS KESİLİRSE GERİ ÖDEMEK GEREKİYOR

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

2018-2019 KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2018-2019 yılları içerisinde KYK burs ücretleri, ne kadar oldu, sorusunun cevabını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre; Lisansta 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.000 Türk Lirası, Doktorada 1.500 Türk Lirası burs-kredi imklanlarından yararlanılacak.

E DEVLET KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILDI?

e-Devlet sayfasında başvurular gerçekleşirken, kurum tarafından şı açıklama yapıldı: Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

11 AŞAMADA KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU



Sisteme giriş için turkiye.gov.tr adresi üzerinden erişimin sağlanabileceği E-Devlet kapısı aracılığı ile KYK burs başvurusu yaklaşık 15 dakikada tamamlanıyor. 11 adımda sonuçlanan başvurunun aşamaları ise şöyle:



▶ Başvuru Bilgileri



▶ Kimlik Bilgileri



▶ Öğrenim Bilgileri



▶ Bilgilendirme Mesajı



▶ Adres Bilgileri



▶ Özel Durum Bilgileri



▶ Aile Bilgileri



▶ Ziraat Bankası Bilgilendirme



▶ Ziraat Bankası Ürün Başvuruları



▶ Önizleme



▶ İşlem Sonuç

KYK ÖNCESİ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor. Bütün öğrencilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapması ve başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.



Başvuru esnasında öncelik durumu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 28 Ekim 2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin ise belge göndermesine gerek olmayıp öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

BURS VE KREDİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER



Burs ve kredi başvurusunu iptal etmek mümkün mü? sorusu merak ediliyordu. Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.



İkinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.



Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.



Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.



KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK?



Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.