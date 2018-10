KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgula 2018 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgula 2018 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK 2018 burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Burs ve kredi ücretleri bu yıl ne kadar olacak? KYK yurtkur burs sonuçları nasıl öğrenilecek? KYK burs başvuru sonuçları hakkında detayları merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili detayları kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Hak kazanmaları halinde aylık 500 lira burs tahsis edilecek olan öğrenciler, Ziraat Bankası üzerinden açacakları hesap aracılığıyla bu ödemeleri çekebilecek. 2018 KYK burs kredi başvuruları 21 Ekim'de sona erdi. 2018-2019 öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin, yaptığı burs ve kredi başvurularının sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu kapsamda beklenti içinde olan gençler, konuya dair bilgi almak adına araştırma yapıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2018-2018 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İşte merak edilen KYK burs başvuru sonuçları hakkında detaylar star.com.tr'de yer alıyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Değerlendirme işlemlerini birçok devlet kurumuyla birlikte yapan Kredi ve Yurtlar Kurumu, KYK burs başvuru sonuçları hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Fakat, geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı düşünülürse, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ AYIN KAÇINDA YAPILIYOR?

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK?



Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

KYK BURS KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ücretleri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu tarafından açıklandı. Başvuruları geçerli olan üniversite öğrencilere; 2018-2019 Yılı için lisansta 500 lira, yüksek lisansta 1.000 lira, doktorada ise 1.500 Türk Lirası ödenecek.



KYK burs ve kredi başvuru işlemleri nasıl yapılır? 2018 - 2019 KYK burs başvuruları başladı!

2018-2019 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri E-devlet üzerinden burs ve kredi başvuru işlemlerini yapabilecek. KYK, burs ve kredi başvuruları için son tarihi açıkladı. Peki; KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılacak? İşte konuya dair detaylar...



Milyonlarca üniversite öğrencisi eğitim ve öğretim hayatlarına destek sağlaması amacıyla KYK burs ve kredi başvurularını E-devlet üzerinden başvuru yapabilcek. Burs ve kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınıyor. Peki burs ve kredi başvuruları nasıl yapılıyor? KYK burs ve kredi başvuruları için son gün ne zaman? Adaylar e-Devlet şifresini nasıl temin edebilir? İşte KYK başvuruları ile ilgili detaylar...

BURSUN GERİ ÖDEMESİ VAR MI?



Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.



Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.



Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

E DEVLET KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILDI?

e-Devlet sayfasında başvurular gerçekleşirken, kurum tarafından şı açıklama yapıldı: Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan YÖKSİS öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs/kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

11 AŞAMADA KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU



Sisteme giriş için turkiye.gov.tr adresi üzerinden erişimin sağlanabileceği E-Devlet kapısı aracılığı ile KYK burs başvurusu yaklaşık 15 dakikada tamamlanıyor. 11 adımda sonuçlanan başvurunun aşamaları ise şöyle:



▶ Başvuru Bilgileri



▶ Kimlik Bilgileri



▶ Öğrenim Bilgileri



▶ Bilgilendirme Mesajı



▶ Adres Bilgileri



▶ Özel Durum Bilgileri



▶ Aile Bilgileri



▶ Ziraat Bankası Bilgilendirme



▶ Ziraat Bankası Ürün Başvuruları



▶ Önizleme



▶ İşlem Sonuç

KYK ÖNCESİ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Şehit/gazi çocukları (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanıyor. Bütün öğrencilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapması ve başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor.



Başvuru esnasında öncelik durumu şehit/gazi çocuğu (şehit bekâr ise bekâr kardeşi/gazi bekâr ise kendisi) ile %40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrencilerin ilgili belgeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına 28 Ekim 2018 tarihine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Diğer öncelikli öğrencilerin ise belge göndermesine gerek olmayıp öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde teyit edilecek.

BURS VE KREDİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER



Burs ve kredi başvurusunu iptal etmek mümkün mü? sorusu merak ediliyordu. Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.



İkinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.



Burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.



Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.



