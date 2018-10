KYK burs başvuruları son dakika ne zaman başlayacak 2018 KYK burs/öğrenim kredisi başvuruları başladı mı

KYK kredi ve burs başvuru ekranı ne zaman açılacak? KYK’dan burs başvuru açıklaması geldi mi? KYK burs öğrenim kredisi başvuruları nasıl yapılacak? KYK burs/öğrenim kredisi müracaatları ne zaman? 2018 Edevlet KYK yurtkur burs başvuruları nasıl yapılır? 2018 - 2019 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs kredi ücretleri bu yıl ne kadar oldu? Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları ne zaman başlayacak? İnternet başvurusu için işlemler neler? Geri ödemesiz devlet bursu ne kadar oldu? Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği burs başvuruları kesin olarak ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. Cumhurbakanı Erdoğan'ın burs ücretleri hakkında yaptığı açıklama sonrası başvurular ne zaman başlayacak merak eden öğrenciler KYK resmi sitesini anbean kontrol ediyor. YUrtkur'dan KYK burs başvuru tarihine dair bir açıklama ise henüz gelmedi. Üniversite eğitimi boyunca devletten burs almak isteyenleri yakından ilgilediren KYK burs ve öğrenim kredisi milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Kredi ve Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin merakla beklediği KYK başvuru işlemi, okulların da açılmasının üzerinden belirli bir süre geçmesiyle birlikte sorgulanan hususlar arasında önemli bir yer tutmaya başladı. Öğrenimlerine destek olmak için aylık 500 lira burs ya da kredi almak isteyen üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredi başvuru ekranını sorgulamaya devam ediyor. Müracaat eden kişinin KYK burs başvurusu esnasında verdikleri bilgilerle resmi kurumlardaki verilerini karşılaştıracak olan Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu değerlendirmeye göre burs ya da öğrenim kredisi tahsisine karar verecek. Üniversite öğrencilerinin yararlandığı KYK burs maaşları zamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamayla müjdeyi duydu. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 470 TL'den 500 TL'ye , yüksek lisans bursu 940 TL'den 1000 TL'ye doktora burs 1410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi. KYK burs/öğrenim kredisi müracaatları ile ilgili detayar star.com.tr'de. Yeni gelişmeler haberimizde...

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU BU SENE NE ZAMAN BAŞLAR?



Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018 yılı itibariyle burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin yapacağı başvuruları önümüzdeki günlerde almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde öğrencilerin burs ve kredi başvurularının bu yıl ek yerleştirme ve DGS yerleştirmelerinin ardından erişime açılması bekleniyordu. Bu çerçevede kredi ve burs başvurularının kısa süre içerisinde üniversite adaylarının müracaatına açılacağı tahmin ediliyor. Kurum tarafından konuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılması halinde haberimizin içerisine eklenecektir.

KYK BAŞVURUSU İNTERNETTEN NASIL YAPILIR?



KYK burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul edilmektedir. Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.



Öğrenciler, burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Burs başvurularını yapmak isteyen öğrencilerin, e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama butonuna Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak çıkan ekrana tıklaması ve alt sekmede yer alan Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu sekmesine tıklaması gerekiyor.



Daha sonra ekrana gelecek olan sayfada, öğrencilerden istenen gerekli adımların doğru şekilde takip edilmesi gerekmektedir.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre burs hakkı kazanan öğrencilerin bursları bazı durumlarda kesilebilir;



Başarısız olması, Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi, Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi, Öğretim kurumunun kapatılması, Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile - ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre - Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Not: Bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.



2019 BURS MİKTARLARI NE KADAR OLACAK?



Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu. Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 470 TL'den 500 TL'ye , yüksek lisans bursu 940 TL'den 1000 TL'ye doktora burs 1410 TL'den 1500 TL'ye yükseldi.

Türk yüksek öğrenim sistemi bugün çok ileri bir derecede görülüyor. Artık ülkemizin sınırlarını aşan bir seviyeye geldik. Şu an Almanya'da 3 milyon bizde 8 milyon üniversite öğrencisi var. Tabii arada farklar var bunu da ileride kapatacağız. İlk 500'e ikiden fazla üniversitemizi yerleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yabancı öğrenci sayısı, ülkemiz hakkındaki olumsuz propagandalara rağmen arttı. Unutmayın ki, yabancı öğrenci bizim dışarıdaki elçilerimizdir. Dershane sistemini tamamen kaldırdık. Onun için de Cumartesi ve Pazar günleri öğrencilere destek kursları verdik. Artık bundan sonra geçmişte yaşanan paralel unsurlara asla izin vermeyeceğiz. Fırsat eşitliğini sağlayacağız. Öğrencilerimiz hep burs istiyor. Krediye yaklaşmıyor. Buradan öğrencilerimize müjde veriyorum: Kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000 doktorada 1500 TL'ye yükselttik.

GEÇTİĞİMİZ YIL ÖDEMELER NE KADAR OLMUŞTU?



KYK kredi ve burs ödemeleri geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için ise 1275 lira olarak ödenmişti.



HEM BURS HEM GERİ ÖDEMELİ KREDİ ALINIYOR MU?



Devlet bursu kazanan öğrenci, kredi başvurusunda bulunma hakkı yok. Burs başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler, kredi başvurusu yapabilme hakkına sahip.

KYK BURS ÖNCELİĞİ NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?



Burs/kredi müracaatından sonra öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini Kurumumuz yurtkur.gsb.gov.tr internet sayfasında ilan edilen tarihler arasında “Söğütözü Mahallesi, 2176 Sokak, Numara:25 Çankaya, Ankara” Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlük adresine bizzat teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilir.

HANGİ ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK SIRASI VERİLECEK?



Kurumun sitesinden alınan bilgiye göre;



1) Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi) Belge,

2) Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

3) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

4) Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

5) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

6) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

7) Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

8) ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli olarak burs almaktadır.

BURS VE KREDİLER TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE YATIRILACAK



Önceki yıllarda ayın 7'sinde hesaplara yatırılan öğrenci burs ve kredileri, bankamatikler önünde yığılmalara neden olduğu için yeni sistemle birlikte TC Kimlik Numaralarının son hanesine göre ücretler yatırılmaya başlandı.



Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

KYK'DAN YARARLANAMAYAN VGM BURSUNU TERCİH EDEBİLECEK



KYK burs ve kredi imkanından faydalanma hakkını elde edemeyen öğrenciler, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tahsis ettiği aylık 250 liralık burs imkanı için değerlendirilebilecek. Öğrenciler, bu imkandan yararlanmak için burs başvurularını VGM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. VGM bursundan yalnızca KYK kredi ve burs imkanından yararlanmayan öğrenciler faydalanabilecek.



BURS VE KREDİ ARASINDAKİ AYRIM NEDİR?



Maddi destek için KYK'nın desteklerinden yararlanmak isteyen öğrenciler, burs ve kredi arasındaki ayrımı sorguluyor.



KYK öğrenim kredilerini “T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç para” olarak tanımlanıyor. Yani burstan farklı olarak bunu KYK’ya okul bittikten sonra geri ödemeniz gerekiyor.



Bursun ise üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından geri ödenmesi gerekmiyor.

