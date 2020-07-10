KYK saat kaçta yatıyor? E-Devlet KYK kredi sorgulama sayfası

10 Temmuz 2020 Cuma 11:11 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 11:11

Üniversite öğrencilerinin yakından ilgilendiği KYK burs ve kredileriyle ilgili geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Peki KYK saat kaçta yatıyor? 6-10 Temmuz tarihlerinde TC kimlik numarasının son rakamına göre yatacak olan KYK Temmuz 2020 paraları bazı öğrencilerin hesabına henüz geçmedi. KYK parası yatmayan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu ile iletişim kurarak bilgi sahibi olmak istiyorlar. KYK kredisi yatmayan öğrenciler için 'KYK kredim yatmadı ne yapmalıyım' sorusunun yanıtı haberimizde... KYK parasının yatıp yatmadığını konrtrol etmek isteyenler için E-Devlet KYK kredi bakiye sorgulama sayfası

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her ay öğrencilerin TC kimlik numarasının son numarasına göre ödenen KYK burs ve kredileriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerin en geç 10 Temmuz'da yapılacağının bilgisini vermişti. Peki KYK Temmuz 2020 parası yatmayanlar ne yapacak? KYK saat kaçta yatıyor? İşte, KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili ayrıntılar.

KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili süreç başladı. Temmuz ayı ödemelerine ilişkin ilk açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptı.

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim.” İfadelerine yer verdi.

KYK SAAT KAÇTA YATIYOR?

KYK Burs ve kredi ödemeleri ilgili tarihte saat 00.00 ile 03.00 arasında hesaplara yatırılır. Gece yarısı hesaplarını kontrol edemeyen kişiler sabah saatlerinde ödemelerin hesaplara yattığını görebilir. Peki parası yatmayanlar nerelere başvuracak?

KYK TEMMUZ 2020 PARASI YATMAYANLAR NE YAPACAK?

KYK parası yatmayanlar sorunlarının çözümü için Kredi ve Yurtlar Kurumu ile iletişime geçebilirler. KYK iletişim hattının yanısıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de(CİMER) yazabilirler. CİMER, sorun, öneri ve şikayetler için başvurulabilen en önemli çözüm merkezidir. KYK kredisi ile ilgili durumu e-devlet öğrenim kredisi sorgulama sayfası üzerinden de öğrenebilirsiniz. 10 Temmuz'da KYK parası yatmayanlar ise Kredi Yurtlar Kurumu'nu arayarak veya dilekçe yoluyla yanıt alabilirler.

CİMER İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET KYK KREDİ SORGULAMA SAYFASI

KYK kredi ve burslarının hesaplara yatırılacağı tarih öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre belirlenmektedir. 11 haneli vatandaşlık numarasının bittiği rakama göre öğrencilerin ödemeleri hesaplara belirli tarihlerde hesaplara yatırılır. İşte T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri;

T.C. kimlik numarası 0 ile biten adaylara her ayın 6'sında burs ve kredi ödemesi yapılır.

T.C. kimlik numarası 2 ile biten adaylara her ayın 7'si itibari ile burs ve kredi ödemesi yapılır.

T.C. kimlik numarası 4 ile biten adaylara her ayın 8'inde burs ve kredi ödemesi yapılır.

T.C. kimlik numarası 6 ile biten adaylara her ayın 9'unda burs ve kredi ödemesi yapılır.

T.C. kimlik numarası 8 ile biten adaylara her ayın 10'unda burs ve kredi ödemesi yapılır.

KYK nakil talebi ne zaman sonuçlanır?